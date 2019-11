Anniken (24) var et av Norges største talenter – nå drømmer hun om landslagscomeback

Playmakeren forsvant fra stjernehimmelen på grunn av skader. Etter tre år med plager er Molde-spilleren igjen på stigende kurs.

– Jeg føler at det begynner å komme seg, sier Obaidli til TV 2 før kampen mot Storhamar som, er en nøkkel i medaljekampen.

– Etter comebacket har jeg spilt med høye skuldre. Det har sluppet taket nå, men det har tatt lang tid, medgir hun.

Sommeren 2015 suste Obaidli ut av tenårene og inn på A-landslaget.

Men våren 2016 røk korsbåndet. Sommeren 2017 var hun tilbake på banen, men på høsten røk korsbåndet i venstre kne igjen.

– Da jeg kom tilbake etter første gang, følte jeg meg i god form. Jeg hadde kommet tilbake sterkt og fått det til i kampene, minnes Obaidli.

– Da det røk for andre gang, bare klikka det i hodet mitt. Det var ingenting som var gøy. Jeg ville ikke være i hallen. Det var en helt forferdelig tid.

Problemene går i familien

Anniken Obaidli er nå blitt 24 år. Hun er en av tre søstre som spiller håndball for Molde. Alle tre har røket korsbåndet. Først storesøster Sherin (27), så Anniken to ganger, og i øyeblikket har Mona (22) vært ute ute av spill i åtte måneder.

– Da jeg tok korsbåndet for andre gang, så sa Mona at det var hennes tur den gangen. At det ikke var rettferdig at jeg skulle gjøre det igjen, sier Anniken Obaidli.

Så røk Monas også. Mens den tredje av søstrene har litt igjen til comeback, har det etter flere måneder begynt å løsne for Anniken.

– Kneet er veldig bra nå. Sterkere enn noen gang, sier hun og banker i kneet med en god latter.

Drømmer om landslagscomeback

Hun rakk å få med seg fire A-landskamper før korsbåndene røk. Fra før hadde hun titalls kamper for yngre landslag og rekrutt.

– Det er vel ikke feil å si at en drømmer om å spille mesterskap. Jeg har jo lyst til å nå så langt som mulig, og være med å kjempe om en plass blant de aller beste i verden. Det hadde vært kult. Jeg har veldig lyst til å komme tilbake, så får vi se. Jeg må være god nok også, påpeker Obaidli.

Håpet nå er å få til en god sesong, og utvikle mest mulig – både ferdigheter og hodet. Molde HK, som satser hard hentet flere forsterkninger foran denne sesongen, slet i starten av sesongen.

Men laget har løftet spillet, og Anniken Obaidli leverer sterke bidrag.

– Det var tøft i starten da vi ikke var så godt samspilte og vi kjente ikke hverandre så godt. Men nå løsner det. Vi kommer oss mye, mener playmakeren.

Store ambisjoner

Nå er ambisjonene store både på Moldes og egne vegne.