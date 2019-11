De siste årene har salget av elektriske og ladbare biler skutt i været i Norge. Godt hjulpet av at de kommer gunstig gjennom det norske avgiftssystemet, har de tatt store markedsandel fra biler som går på (bare) bensin eller diesel.

Elbilene har hverken avgift eller moms. De ladbare hybridene har også betydelig lavere avgifter enn bensin- og dieselbiler, i noen tilfeller er denne på null.

Medaljens bakside er at Staten har tapt og taper milliardbeløp på dette. På den bakgrunnen er det kanskje ikke overraskende at diskusjonen en tid har gått rundt hvordan man kan fase inn mer avgift også for disse biltypene.

Rekkevidde på 100 kilometer

I sitt alternative statsbudsjett for 2020 foreslår Arbeiderpartiet blant annet å innføre tak for momsfritak på elbiler som koster mer enn 600.000 kroner. Dette har skapt debatt. Fra motstanderne av forslaget blir det blant annet pekt på at dette vil ramme flere elbiler som egner som familiebiler, og dermed kan gjøre jobben som eneste bil i en husstand.

Arbeiderpartiet vil også ha endringer i avgiftene for ladbare hybrider. I dag må disse ha en elektriske rekkevidde på minst 50 kilometer for å få fullt vektfradrag. Ap vil endre dette til 100 kilometer. Hvis det skulle bli innført, betyr det en kraftig økning på bilprisene i denne klassen.

Ladbare hybrider har oppnådd høye salgstall i Norge. Her er en av de nyeste på markedet, Range Rover Sport PHEV.

Norges mest solgte blir dyrere

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Sivert Bjørnstad er en av dem som reagerer på dette:

– Ladbare hybrider har vært en stor suksess, det var vi som foretok endringer slik at disse bilene faktisk ble attraktive å kjøpe. Nå vil Ap først gi disse full avgiftsrabatt ved en rekkevidde på 100 kilometer. Det er det ingen ladbare hybrider som er i nærheten av i dag, typisk rekkevidde ligger rundt 50 kilometer, sier Bjørnstad.

Han trekker frem Norges mest solgte ladbare hybrid gjennom flere år som ett eksempel. Mitsubishi Outlander vil bli en god del dyrere etter dette systemet:

I dag har Outlander en avgift på 22.000 kroner. Den vil øke til 61.800 kroner hvis Arbeiderpartiets forslag skulle blitt vedtatt. Med andre ord en avgiftsøkning på 39.600 kroner.

Ladbare Mitsubishi Outlander har vært bestselgeren i klassen i flere år.

Gulrot i stedet for pisk

Volvo XC90 T8 har solgt svært godt i Norge i flere år. Her vil avgiften øke fra 89.500 kroner, til 142.300 kroner. Altså en økning på hele 52.800 kroner.

For ladbare hybrider med lavere vekt, som eksempelvis VW Passat GTE på 1.660 kilo, vil det reduserte vektfradraget utlignes av fradrag man får for hvert gram under 70 gram som bilen slipper ut. For en relativt tung bil som Outlander, 1.900 kilo vil imidlertid ikke fradraget for lavt CO2-utslipp være nok til å motvirke «straffen» for det reduserte vektfradraget.



– Det er dumt at Ap vil sette dette i revers. Vi har valgt gulrot i stedet for pisk og det har gitt tydelige resultater i form av lavere utslipp og nyere og mer trafikksikre biler. Mange av de ladbare hybridene kan i det daglige kjøres nær helelektrisk, sier Bjørnstad i Fremskrittspartiet.

I Arbeiderpartiets forslag ligger det dessuten økt avgift for utslipp. CO2- og NOX-satsene endres, slik at mange ikke-ladbare biler blir dyrere.

52.800 kroner mer i avgift, det er resultatet hvis Arbeiderpartiets forslag til nye bilavgifter skulle bli en realitet.

– Dieselmotstanden gått for langt

– Også når det gjelder vanlige dieselbiler, serverer Ap ganske kraftige skjerpelser. En Skoda Kodiaq blir 22.000 kroner dyrere, mens en VW Caravelle får en skjerpelse på hele 43.000 kroner. Jeg synes i det hele tatt motstanden mot særlig dieselbiler har gått alt for langt. En ny dieselmotor av Euro 6-standarden slipper ut 85 prosent mindre NOx enn forgjengeren Euro 5, sier Bjørnstad.

Han legger til:

– Faktisk slipper de nye og beste Euro 6-motorene ut 95-99 prosent mindre NOx enn Euro 5-motorene, ifølge tyske ADAC. Det har skjedd en revolusjon innen diesel- og bensinteknologi, motorene blir stadig renere. Vi må ikke henge igjen i gamle forestillinger som var gyldige for 10 og 20 år siden.

