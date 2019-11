Slik er Tellenes vindpark eid:

Det irske eierselskapet Tellenes Renewable Finance II DAC har også selv gitt et lån til Tellenes vindpark AS. Lånet er på 417 millioner kroner. I 2017 og 2018 påløp det totalt 77 millioner kroner i rente på dette lånet. 31. desember 2018 var 60 millioner av dette beløpet betalt til det irske eierselskapet.

Også Tellenes Renewable Finance II DAC har lånt penger fra sin eier. I 2017 og 2018 påløp 76 millioner kroner i renteutgifter til eier Williamstown Renewable Finance II DAC.

WIlliamstown Renewable Finance II DAC hadde i 2017 og 2018 totalt 144 millioner i renteinntekter fra sine vind- og solkraftinvesteringer. Men også dette selskapet har lånt penger av sin eier. Totalt påløp 143 millioner i rente på lån fra sin eier, det Cayman-baserte fondet Global Renewable Power II.

De fleste tall i saken er opprinnelig oppgitt i amerikanske dollar og euro. Beløpene oppgitt i denne artikkelen er beregnet ut fra Norges Banks (NB) gjennomsnittskurser i 2018.

Tidligere eiere av Tellenes vindpark :

Tellenes vindkraftverk ble første gang meldt til NVE i 2005 av Norsk Hydro.

I 2010 ble prosjektet kjøpt av utviklerselskapet Zephyr som sammen stiftet eierselskapet Tellenes Vindkraftverk DA. Selskapet fikk konsesjon til å drive vindparken i 2014.

I 2016 solgte de norske eierne vindkraftverket til det irske selskapet Tellenes Renewable Finance II DAC, eid av irske WIlliamstown Renewable Finance II DAC.

Williamstown Renewable Finance II DAC ble opprinnelig oppført med tre eiere med en aksje hver. De tre eierne het BADB Charitable Trust Limited, Eurydice Charitable Trust Limited og MEDB Charitable Trust Limited.

De tre eierne var alle registrert som veldedige stiftelser og unntatt irsk skatt.

I mai 2017 ble aksjene i Williamstown Renewable Finance II DAC overført til selskapet Global Renewable Power II (Europe) Investco, L.P. på Caymanøyene.

Slik svarer eierselskapene:

TV 2 har spurt BlackRock hvorfor Tellenes vindpark er eid fra Karibien. De opplyser at enheten på Caymanøyene er en del av et fond. At fondet er registrert på Caymanøyene forenkler administrasjonen, opplyser BlackRock i en e-post.

BlackRock er et amerikansk selskap som svarer på vegne av alle eierselskapene.

– Dette partnerskapet beskytter ikke investorene fra å betale skatt av avkastningen i sine respektive jurisdiksjoner, skriver de.

– Bruken av Caymanøyene som jurisdiksjon har ingen påvirkning på hvor mye skatt som betales i Norge. Enheten på Caymanøyene er ikke den endelige eieren, det er fondets investorer, hovedsakelig pensjonsfond og forsikringsselskaper, skriver BlackRock videre.

– Hvis vindparken istedet var eid av en norsk investor på norsk jord, hadde den norske skatteprofilen i prosjektet vært lignende skatteprofilen til BlackRock-fondet, skriver de videre.

Totalt har fondet investert over én milliard kroner i Tellenes, ifølge BlackRock. TV 2 spør videre hvorfor det norske driftsselskapet er finansiert med så mye lån.

Slike fornybarprosjekter tåler en låneandel på opp til 80 prosent fordi det er inngått langsiktige avtaler om levering av strøm til fastpris, sier BlackRock.