Den australske fotballstjernen Samantha Kerr (26) valgte Chelsea som neste stoppested i karrieren.

Der blir hun lagvenninne med norske Maren Mjelde, Guro Reiten og Maria Thorisdottir. Kerr var ønsket av en rekke toppklubber i Europa, og valget falt på London-laget.

Superspissen har signert en 2,5-årsavtale i Vest-London. Det opplyser Chelsea på sitt nettsted.

– Det at hun valgte Chelsea når hun kunne ha gått til hvilken som helst klubb i verden, er en anerkjennelse for spillerne og støtteapparatet her. Hun så dette som det beste stedet for å vokse ytterligere og ta det neste steget i karrieren. Det er en fantastisk kompliment til oss alle, sier Chelsea-manager Emma Hayes.

– Det er alltid gøy å få nye lagvenninner, og Sam er en fantastisk spiller. Vi gleder oss til å ta henne imot og se hva hun kan bidra med for oss, sier Maria Thorisdottir.

– Det viser at ting virkelig er på gang

Mange husker Kerr fra sommerens fotball-VM, der hun scoret alle fire målene i 4-1-seieren over Jamaica som satte opp et møte med nettopp Thorisdottir og Norge i åttedelsfinalen. De norske kvinnene tøylet henne ganske bra, og Kerr bommet dessuten i straffespark konkurransen der Norge vant og tok seg videre i VM.

– Hun er en av de beste spissene jeg har møtt. Jeg elsker å spille mot typer som Sam. Hun er god i boks, rask, fysisk og god én mot én.

– Er dette virkelig et signal om at dere satser for fullt for å bli best i verden?

– Klubben har jo satset for fullt de siste årene, og jeg har merket bare på de to årene jeg har vært her hvor store forandringer som er blitt gjort allerede. Men det er klart at det gir en ekstra boost når vi får en så stor signering som vi gjør i dag. Hun er en av de absolutt beste spissene i verden. Det viser at ting virkelig er på gang, sier Thorisdottir.

Tidligere i karrieren har Kerr kombinert spill på øverste nivå i Australia og USA, som har sesong i forskjellige deler av året. 26-åringen har spilt for både Perth Glory, Sydney, Western New York Flash, Sky Blue og Chicago Red Stars. I sommerens VM endte hun til slutt på fjerdeplass på toppscorerlisten med fem mål.