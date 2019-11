Etterlatte venter fremdeles på erstatning

– Hvorfor det har tatt så lang tid kan jeg ikke forklare. Jeg håper vi nå går inn i mer intensive forhandlinger med Airbus slik at vi kan sluttføre forhandlingene med et forlik innen to til tre måneder, sier Eriksson til TV 2.

Den svenske advokaten er optimistisk, men dersom han ikke lykkes med å få til en avtale med Airbus, er han tydleig på at saken vil havne i fransk domstol.

– Vi har stevnet Airbus for fransk rett fordi vi mener de etterlatte vil tilkjennes et bedre erstatningsoppgjør i Frankrike enn i Norge, forklarer Eriksson.

Eriksson samarbeider med det amerikansk advokatselskapet Kreindler & Kreindler LLP i New York. Advokatselskapet har spesialisert seg på store ulykker, særlig innen luftfart.

For etterlatte kan det være snakk om å få både forsørgertapserstatning og såkalt non-economic erstatning, som eksempelvis følger som sorg etter tap.

– En uthalingsprosess

– Jeg føler meg helt maktesløs oppe i dette, jeg føler at det er en uthalingsprosess som vi ikke har noen innvirkning på. Vi er en liten dråpe i havet, forklarer Anny Britt Telle til TV 2.

Hun ønsker nå å legge saken bak seg.

EN DRÅPE I HAVET: – Vi føler oss ganske maktesløse og liten i forhold til helikopterprodusenten, sier Anny Britt Telle. Hun mistet ektemannen Lyder Martin Telle i ulykken 29. april 2016. Foto: Haakon Eliassen

– Føles det bittert å ikke ha hørt noe som helst fra Airbus Helicopters?

– Ja, det må jeg si, det hadde vært fint om vi kunne hørt fra selskapet, men vi har ikke hørt en lyd, verken jeg eller barna mine, forklarer Anny Britt.

– Har du tenkt på hvorfor du aldri er blitt kontaktet av selskapet?

– Det inntrykket jeg har av selskapet Airbus er at det skal være så profesjonelt, de ikke er inne på det menneskelige plan i det hele tatt. Jeg føler det kun snakk om penger. Det har jeg tenkt mye på, sier Anny Britt Telle.

Hun forteller at de etterlatte aldri hatt noen kontaktperson i Airbus, men all kommunikasjon har foregått via advokat. Anny Britt Telle synes også at tilbakemeldingene fra advokaten har vært svært begrenset.

Ingen konkrete tilbud fra Airbus

Eriksson forstår at etterlatte etterlyser fortløpende informasjon. Han opplyser til TV 2 at man har hatt noen få møter med Airbus. Det siste nå i sommer.

– Har dere fått konkrete forslag på bordet fra Airbus når det gjelder summer?

– Nei.

Eriksson tror ikke Airbus velger å la saken gå hele veien til retten.

– Det tror jeg er problematisk for Airbus, sier Eriksson, som begrunner dette med omdømmet og at Airbus har fått flere stygge riper i lakken de siste årene.

Ny Super Puma-ulykke

Sent i oktober styrtet nok Super Puma-helikopter i Sør-Korea og syv mennesker omkom. Dette var en Airbus H225, en Super Puma-modell helt lik den som styret ved Turøy.

Helikopteret styrtet i havet og foreløpig er ikke årsaken til ulykken kjent.

– Det var også en hendelse med et Airbus helikopter i Alta 31. august, og det var et nytt helikopter, minner Eriksson. Her omkom seks personer.

Disse sakene mener Eriksson vil øke det negative fokuset og sette ytterligere press på den franske helikopterprodusenten. Noe som igjen kan føre til at helikopterprodusentene nå velger å få på plass en rask avtale med de Turøy-etterlatte.

– Ulykken legger nok et ekstra press på Airbus, mener Eriksson.

Airbus: – Vi er i fortsatt dialog

TV 2 har kontaktet Airbus Helicopters og spurt om hvorfor man ennå ikke har kommet frem til en avtale med alle etterlatte.

– Airbus Helicopters er i fortløpende dialog med representanter for de berørte familiene. Dette er konfidensielle samtaler og vi kan ikke kommentere disse, skriver Kieran Daly, som er kommunikasjonsansvarlig i Airbus Helicopters UK.

TV 2 får ikke svar på spørsmål om Airbus Helicopters vil jobbe for å unngå at saken havner i domstolen. Airbus vil heller ikke kommentere det faktum at etterlatte savner fortløpende informasjon og tilbakemeldinger.

Når det gjelder helikopterulykken i Sør-Korea opplyser Airbus at et teknisk team har vært på plass for å bistå i arbeidet med etterforske ulykken.

Tar tid

Til TV 2 anslo Eriksson høsten 2018, at det ville gå mot rettssak dersom man den gang ikke kom til enighet med helikopterprodusenten i løpet av et halvt år.

– Nå er det gått et år siden den gang...

MINNE: Før ulykken var de fem. Nå har familien på fire de gode minnene å ta vare på. Foto: Kåre Breivik

– Ja, dette har tatt lengre tid enn vi forventet. Vi trodde dette skulle ha løst seg innen sommeren 2019. Men denne type prosesser tar tid, sier Eriksson.

– Hvorfor tar det så lang tid?

– Vi brukt blant annet tid på å finne ut hvilket lands lovverk som skal benyttes, forklarer Eriksson.

«Produktskade»

Sentralt i saken vil være spørsmålet om en såkalt «produktskade». Det var feil i selve girboksen i helikopteret, som førte til Turøy-ulykken.

Advokatselskapet mener helikopterprodusenten må stilles til ansvar for ulykken og kjører hardt på det faktum at problemet med girboksen var kjent fra en tidligere ulykke. Dersom helikopterprodusenten hadde fulgt alle råd de fikk etter den ulykken, kunne Turøy-ulykken vært unngått.

Det er Airbus Helicopters, og ikke produsenten av selve girboksen, som holdes ansvarlig, presiserer Eriksson.

Turøy-ulykken ble etterforsket av Vest politidistrikt og senere henlagt av statsadvokaten som intet straffbart forhold bevist.