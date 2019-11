Det meldes om variert vær de neste dagene, men når helgen kommer, er det noen landsdeler som får bedre vær enn andre.

– Østlendingene blir helgens tapere, mens vestlendingene får det fineste været, forteller Roar Inge Hansen fra StormGeo.

Vestlandet er værvinner

Hansen forteller at bergenserne har grått og trist vær onsdag, men at dette vil lette inn mot helgen.

– Akkurat nå ligger det et regnværsområde over Bergen. I løpet av morgendagen skal det lette opp og bli ganske bra, forteller han.

Generelt kan vestlendingene være fornøyd med helgens værprognoser, men de må passe seg for glatte veier.

– Generelt ser morgendagen ganske fin ut nord på Vestlandet. Det kommer til å fryse på mange steder og spesielt hvis skylaget sprekker opp. Derfor kan det bli glatt i lokale områder det neste døgnet, forteller Hansen.

Rogalendingene kan også la støvlene stå og nyte helgen med oppholdsvær.

– Sør for stadt ser fredagen ut til å bli ganske bra, siden man ligger i le for fjellene. Generelt en fin helg på Vestlandet, med stor sannsynlighet for oppholdsvær, sier Hansen.

Mindre glatte veier, men mer snø

Hansen forteller at man må være obs på glatte veier på Østlandet frem til fredag, og helgeværet er heller ikke noe å juble over – selv om føret på veiene bedrer seg.

– Det vil fortsatt være glatte veier frem til fredag, men Sørlandet vil stort sett slippe unna dette. Likevel kan kan forvente 10-15 centimeter snø på Østlandet lørdag som kan gjøre at det fortsatt blir kaos i trafikken.

På fredag vil sola kanskje titte frem, men ifølge Hansen blir dette en kortvarig glede. Øst- og Sørlandet vil stort sett værer preget at skyer, grått og spredt nedbør.

– På lørdag kan vi vente oss ett nytt lavtrykk, økende lavøstlig vind og kuling i sør og opp mot Oslo.

– Dette betyr mye nedbør som kan komme som både regn, snø og sludd. I sør kan det komme 20 millimeter regn, men hvis dette kommer som snø blir det fort 20 centimeter

Mildere i nord

Den bitende kulden i nord kommer nå til å bli noe mildere og vil ligge stabilt på fem minusgrader.

– I store deler av Finnmark vil det være omkring fem minusgrader, sier Hansen.

Fredag vil det komme nedbør flere steder i Nord-Norge, men i ulik form.

– Det vil komme snø i Troms og Finnmark, mens i Nordland vil nedbøren komme som sludd, ifølge Hansen.

Likevel forteller Hansen at lørdagen byr på lettere vær og at søndagen ser ut til å bli enda bedre.

– Det er ventet mye bra vær, men unntaket er kystområdet i Finnmark hvor østavinden tar med seg snøbyger fra Barentshavet, sier han.

Trøndelag ser stort sett fint ut, men indre Trøndelag er mer utrygt.

– Trøndelag ser fint ut fremover. Det kan bli litt byger i løpet av de neste dagene, men det litt mer utrygt for indre deler av Trøndelag. Temperaturene er rett over 0 grader på dagtid, sier Hansen.