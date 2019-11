– E-sport er i enorm vekst over hele verden, og Telialigaen samler både bredden og toppen i det norske miljøet. At TV 2 satser seriøst på å gjøre e-sport til morgendagens TV-sport, er inspirerende for hele det norske miljøet, sier Erling Rostvåg, administrerende direktør i Good Game.

Bak Telialigaen står selskapet Good Game AS, som kontrolleres av tidligere Discovery- og TVNorge-sjef Harald Strømme. Good Game driver også Altibox eSerien i FIFA og nettstedet Gamer.no. TV 2 og Good Game har som mål å utvikle et langsiktig samarbeid for å bygge norsk e-sport.





– Telialigaen er Europas største nasjonale liga og har gått i bresjen for å utvikle e-sport i Norge. Det er derfor ett skritt i riktig retning å starte dialogen med Telialigaen og Good Game. TV 2 Sporten skal ha fokus på norske profiler og godt innhold fra Norge, kombinert med alt vi dekker fra utlandet. Det er derfor en naturlig del av vår satsing å tilby bred dekning av vår hjemlige liga. Her kan vi dyrke frem norske spillere og profiler som skal bli internasjonale stjerner, sier Nina Wergeland, leder Rettighetsutvikling i TV 2 Sporten.

Helgens sluttspill sendes live fra Ullevål Meet, og blir i sin helhet sendt gratis på TV 2 Sumo Fri (gratis mot registrering). Finalen i Counter-Strike sendes også på TV 2 Sport 2 fra 19.00 på søndag.