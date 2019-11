Våkner til Champions League-hymnen hver morgen

– Så det første du gjør hver dag er å høre på den, og det er kanskje det siste du gjør før du sovner også?

– Jeg våkner i hvert fall til den. Så dermed får jeg alltid en perfekt start på dagen, gliser Braut Haaland.

Noe annet som virker perfekt, er matchen Braut Haaland og Red Bull Salzburg. 19-åringen scorer i snitt hvert 49. minutt så langt denne sesongen, og han framstår som klubbens klare nummer én og største stjerne. Antatt markedsverdi har steget til over en halv milliard kroner.

– Hvordan trives du i byen?

– Jeg er mye alene der nede. Det er ikke så mye annet å gjøre enn å trene. Det er fint sånn, sier han.

Glemmer ikke TV 2-fravær

Da TV 2 var i Salzburg dagen etter hattricket mot Genk i Champions League, fikk vi se Braut Haaland kjøre to treningsøkter den påfølgende dagen. Den første med laget, den andre på egenhånd godt utpå ettermiddagen.

Haaland har selvsagt ikke glemt den magiske Champions League-debuten. Men han har heller ikke glemt at TV 2 først dukket opp dagen etter.

– Du var ikke på kampen, altså.

– Det trenger vi vel ikke rippe opp i nå?

– Jo, det får dere ta med også! Han her var ikke på kampen, sier Braut Haaland og ser seg rundt i rommet etter noen å fortelle til.

Og nå kvikner 19-åringen virkelig til:

– Du kom ned dagen etter! Well done! Well done, sier han og bryter ut et litt stivt glis.

– Så det var derfor du ikke ville stille til intervju den dagen?

– Jeg hadde aldri snakket med deg! Uansett hvor mye du hadde gitt meg, sier Braut Haaland og flirer.

Ikke hastverk

Han er på radaren til de fleste storklubber i Europa etter prestasjonene i høst. Kanskje kommer noen til å prøve seg allerede i januar.

19-åringen er ikke veldig interessert i å dele tankene rundt det å fortsette i et lag der han er den klare eneren, kontra det å ta et steg opp hvor han kanskje vil være en i mengden.

– Jeg har kontrakt til 2023 og den forholder jeg meg til.

– Du har ikke hastverk?

– Nei, sier Braut Haaland og rister på hodet