Fikk leppene ødelagt – oppdaget at behandleren var utdannet baker

Fare for vevsdød

Hvorfor kan fillere satt feil være så skummelt? Vel, blant annet fordi ansiktet har et komplekst nettverk av hudlag, nerver og blodårer. Å sette fillere krever at man har kjenner ansiktets anatomi til fingerspissene.

– Hvis du tetter en blodåre i ansiktet så får ikke området som skulle fått blod fra denne åren blod. Og vev som ikke får blod, det dør. I verste fall kan du miste nesetippen. I Sverige i fjor var det en hendelse med en pasient som ble blind på det ene øyet fordi en blodåre som skal gi blod til øyet ble tettet, forteller lege i estetisk medisin Karim Sayed.

Dr. Sayed er en av stifterne av NORFEM, Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin. NORFEM ønsker bedre regulering av kosmetiske injeksjoner (som fillere) og strengere krav til hva slags utdanning behandlerne må ha.

Etterlyser regelverk

– Du kan ikke lære deg dette på et kurs. Sykepleierstudiet tar mange år. Legestudiet tar enda flere år. Og det holder ikke å bare være sykepleier eller lege, man må også ha spesialkompetanse.

Jeg tror at mange av dem som går på kortkurs i fillere ikke er klar over hvor farlig det er, mener Sayed.

Han er tydelig på at komplikasjoner kan oppstå hos alle som setter fillere. Men der leger og sykepleiere kjenner igjen og vet hvordan komplikasjoner skal behandles, er det ikke like enkelt uten helsefaglig bakgrunn.

Det store spørsmålet er: hvorfor finnes det ingen regler for hvem som kan sette nål i ansiktet ditt?

Dr. Sayed tror noe av årsaken kan være at fillerbransjen har vokst raskt de siste årene.

– Problemet er at det har vært så rask utvikling at man har ikke rukket å få på plass et regelverk. Men det må komme, sier han.

Dyr er beskyttet

For våre pelskledde venner er reguleringene kommet på plass for lenge siden. Dyrehelsepersonelloven sier tydelig at bare autoriserte veterinærer har lov til å utføre behandling som involverer å stikke hull i huden på dyr.

Spørsmålet om det bør innføres strengere regler og bedre beskyttelse av mennesker ligger på Helse- og omsorgsdepartementets bord. Der har det ligget i ett år og fire måneder. Ingen i departementet vil stille til intervju, men de skriver at saken fortsatt utredes.

Behandler nekter for egne feil

Helsekontrollen viser eier av Sugar Ink, Desireé Miliane Eikenes, bilder av de skadede leppene. Hun svarer slik:

– Det ser overhodet ikke bra ut. Jeg er ganske usikker på om det er min filler som har gjort disse komplikasjoner her. For å være helt ærlig så tror jeg hun ikke var fornøyd og har etterfylt et annet sted. Og så går det ut over meg.

– Tenker du at du er like kvalifisert til å sette fillere som en lege eller sykepleier?

– Ja, egentlig. Jeg har kurs og jeg driver med det. Men leger kan nok mer kompliserte injeksjonsteknikker for å sette fillere enn det jeg kan. Men jeg setter ikke utenfor det jeg er trygg på.

– Er det sånn at alle andre lyver litt og du har ikke gjort noe feil?

– Nei, det er det ikke. Hvis det er min filler som skaper dette trøbbelet så beklager jeg det på det sterkeste, og det har ikke vært med hensikt eller med vilje, sier Eikenes.

Hun legger til at hun kommer til å fortsette å sette fillere.

I etterkant mener også Eikenes at kundens klager har antatt form av trusler, noe Kathe på sin side avviser.