Konkurransetilsynet har over tid jobbet med å kartlegge daglivarebransjen og har gjennomført uanmeldte kontroller.

Ulike innkjøpspriser

Kartleggingen dokumenterer at en rekke leverandører gir dagligvarekjedene Rema 1000, Coop og Norgesgruppen ulike innkjøpsbetingelser.

Det melder konkurransetilsynet på en pressemelding onsdag.

I noen tilfeller har enkelte leverandører en prisforskjell på over 15 prosent på varer de selger til dagligvarekjedene. Det vil si at en av kjedene betaler 15 prosent mindre enn andre kjeder for akkurat samme vare.

– Vi er overrasket over at det er så store prisforskjeller. Prisforskjeller i seg selv er ikke ulovlig, men dersom slike prisforskjeller har medført at forbrukeren har betalt høyere priser som følge av dette, kan det foreligge et brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

– Flere forhold, blant annet resultatene fra vår kartlegging, er bakgrunnen for at vi nylig har vært på bevissikring hos to leverandører og en dagligvarekjede. Vi har nå startet en etterforskning for enten å avkrefte eller bekrefte om konkurransereglene er overtrådt, sier Sørgard.

Sjekket 2900 produkter

Konkurransetilsynet har innhentet prisopplysninger fra til sammen 16 leverandører. Tilsynet har kartlagt prisene på vel 2900 produkter. Dette utgjør om lag 25 prosent av den samlede omsetningen i de tre dagligvarekjedene i 2017.

Tirsdag ble det kjent at både Freia-eier Mondelez Norge, Lilleborg AS og Norgesgruppen ble kontrollert. Resultatene av kartleggingen skulle etter planen offentliggjøres 20. november, men på grunn av oppmerksomheten i saken blir pressekonferansen framskyndet.

Både Norgesgruppen og Orkla-selskapet Lilleborg AS har sagt de samarbeider med Konkurransetilsynet i saken.

