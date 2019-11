Enkelt grep vil doble sparepengene dine

Om du begynner sparingen med 10.000 kroner med en gang, kan du forvente enda større vekst. Etter 30 år med 1000 kroner måneden inn i et fond med avkastning på 5,75 prosent, vil summen da øke til 936.000 kroner.

Historiske tall

Historisk er det ingen tvil om at sparing i fond har lønt seg over bankkonto-sparing. For å vise dette har Tvetenstrand brukt Statistisk sentralbyrås gjennomsnittstall for sparekonto og MSCI Worlds tall for avkastningen i et globalt aksjefond.

Dersom du de siste 10 årene hadde spart 1000 kroner i måneden på konto, ville du i dag sittet igjen 128.000 kroner. Den samme sparingen i et globalt aksjefond ville mer enn doblet pengene dine, slik at du i dag satt igjen med 251.000 kroner.

1000 kroner i måneden de siste 30 årene ville i dag gitt deg 550.000 med sparing i konto. Med fond ville summen vært 1,66 millioner, hvor 1,3 millioner av dette kun ville vært avkastning.

Sparing på konto - historisk Sparebeløp 500 kr mnd 1000 kr mnd 10 år 64.145 kr 128.290 kr 20 år 147.239 kr 294.477 kr 30 år 275.308 kr 550.616 kr Sparing i globalt aksjefond - historisk Sparebeløp 500 kr mnd 1000 kr mnd 10 år 125.633 kr 251.267 kr 20 år 334.256 kr 668.513 kr 30 år 831.349 kr 1.662.698 kr

Du må tåle svingninger

En viktig forutsetning for at sparing i fond skal lønne seg er at du sparer over lengre tid. Dårligere tider og nedgang kan komme, og da er det avgjørende at du ikke får panikk og tar ut pengene til en dårlig kurs.

– Verdien vil svinge, og det er noe man må være klar over, sier Tvetenstrand.

Privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank sier nettopp dette vil være vesentlig for flere.

– Hvis man sparer langsiktig og tåler å se svingninger i sparepengenes verdi, vil det over tid være mest lønnsomt å spare i aksjefond. Men utfordringen for mange er at de ikke tåler de svingningene, og da er det lett å selge aksjer på et ugunstig tidspunkt, sier Reite.

ANBEFALER GJELDSBETALING: Privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank. Foto: Geir Mogen

Betal ned gjelden din

Privatøkonomen er tydelig på at nordmenn bør prioritere å betale ned gjeld dersom man har det.

– Betaler du ned gjeld, sparer du rundt tre prosent i rentekostnader på det du betaler ned, og i tillegg reduserer du risikoen i økonomien din. Nedbetaling av lån som sparing gjør deg også mer fleksibel til å bytte bolig, sier Reite.

Fondssparing er altså for deg som har relativt god kontroll på økonomien og ønsker å få mer ut av pengene du uansett vet du skal spare til et langsiktig formål.

– Om du er usikker på hva du bør gjøre - snakk med en rådgiver i banken din. Synes du fond er skummelt, anbefaler jeg å starte med et lite beløp hver måned. Da får du erfaring og ser hvordan det er, så kan du heller justere beløpet etter hvert, sier Tvetenstrand.