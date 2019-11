Tour de France-legenden Raymond Poulidor er død. Han ble 83 år gammel. I oktober ble Poulidor lagt inn på sykehus på grunn av utmattelse. Han døde klokken 02.00 natt til onsdag, skriver L'Equipe.

Poulidor ble kjent som «den evige toer» etter at han ble nummer to i Tour de France tre ganger. Poulidor ble nummer tre sammenlagt hele fem ganger, men fikk aldri sjansen til å sykle i den gule trøyen.

Poulidor vant sju etapper i Touren. Han gikk til topps i Vuelta a Espana i 1964, men syklet i en periode der først Jacques Anquetil og deretter Eddy Merckx dominerte sykkelsporten.

Til tross for at han aldri vant Tour de France, var Poulidor en svært populær og folkekjær mann i Frankrike. Franske sykkelentusiasters heiarop er fortsatt «allez Poupou». Poulidor er for øvrig bestefaren til sykkelstjernen Mathieu van der Poel.

– Han var en utrolig fighter og fargerik rytter. Det er noe med de som nesten vinner, men aldri vinner. Han ble kalt den evige toer og hadde åtte pallplasseringer uten å vinne. Åtte pallplasser er ganske formidabelt. Vi ser hvert år i Tour de France hvor populær han er. Jeg så ham i år også, og da virket han ganske sprek. Han var en beskjeden fyr, men smilte alltid og hadde ingen primadonnanykker, sier TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.

Poulidor vokste opp på en gård. Da han var 14 år måtte han slutte på skolen for å hjelpe til mer på gården. Det var lange dager, ofte opp mot 15 timer. Det var derfor lite tid til å sykle. Poulidor syklet ofte om natten. Han fikk fort suksess på lokalt nivå. Pengene han vant gikk til familien.

I 1955 måtte han inn i militæret. Han ble sendt til Algerie, der han jobbet som sjåfør. Poulidor la på seg 12 kilo, men ga aldri opp sykkeldrømmen. I 1960 satset han for fullt og kvittet seg med de 12 kiloene i løpet av en måned. I 1961 vant han Milano-Sanremo.

Rivaliseringen med Anquetil pågikk i første halvdel av 1960-tallet. Poulidor var den beste klatreren, men Anquetil var vesentlig bedre på tempo. Mot slutten av 60-tallet dukket Eddy Merckx opp.

Poulidor var for øvrig den første rytteren som ble dopingtestet i Tour de France. Det skjedde i 1966. En rekke ryttere hadde stukket av da de hørte at dopingjegere var på vei til hotellet. Poulidor satt igjen. En rekke ryttere kritiserte Poulidor fordi han aksepterte å la seg teste. Syklistene streiket på grunn av dopingkontrollene, men Poulidor satt bakerst i feltet under protestene.

– Etter det var det ingen i feltet som gjorde tjenester for meg, har han senere uttalt.

Siden 2001 har Poulidor jobbet som ambassadør for LCL, selskapet som sponser den gule trøyen.