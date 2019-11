Dette er den første brettbare mobilen – men er den verdt 21.000 kroner?

Mye som skurrer

Med nye innovasjoner, kommer nye problemstillinger. Spesielt med brukergrensesnittet.

Her er det mye som skurrer.

Tastaturet ser malplassert ut. Foto: Glenn Aaseby

Tastaturet er både rart å bruke og ser ut som noe Samsung ikke helt har klart å finne en skikkelig god løsning på. Skal tastaturet dekke hele skjermen, blir det for stort for mine tomler og igjen rart å bruke.

Denne mobilen har 12 gigabyte med RAM, som er veldig bra til å være en telefon. Det vil si at med den store skjermen kan ha flere applikasjoner åpen og gående samtidig.

Så du kan se på en video, mens du leser en nettavis, samtidig som du bestiller mat fra Foodora og svarer på Messenger.

Det funker. Men ikke spesielt bra. Det føles uferdig.

Vinduene er klumsete å rejustere og like klumsete å lukke.

Det merkeligste er at når man trykker på lukk alle apper-knappen, så lukker den ikke alle vinduene. Sidevinduene må jeg lukke manuelt ved å trykke på hver av dem.

Seks forskjellige kameraer

Denne mobilen har hele seks forskjellige kameraer. To selfiekameraer, vidvinkel, ultravidvinkel, 2x zoom og et RGB kamera. Disse er ikke spesielt innoverende da de er de samme som på Samsung Galaxy S10+, som kom i vår. De er det man forventer av en toppmobil i disse dager.

En stor skjerm til å både ta bilder og filme med derimot er fantastisk.

Du føler deg nesten litt som en profesjonell fotograf med denne og litt som en småbarnsmor med iPad på lilleputtkamp.

Småbarnsmor på fotballkamp eller profesjonell fotograf? Foto: Martin Habbestad

Føler meg som en prøvekanin

Til tross for at man får både med et par Galaxy Buds og et års forsikring med i pakken, så blir 21.000 kroner for dyrt.

Men – dette er første gang på gud vet hvor mange år jeg føler en mobil faktisk tar store steg og gjør noe nytt. Den er en fryd å bruke. Til tross for at jeg føler meg litt som en prøvekanin, så får jeg helt ærlig lyst på en selv. Men ikke helt enda. Kanskje når toern kommer til neste år.