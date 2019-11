Høyesterett diskuterte natt til onsdag hvorvidt det såkalte DACA-programmet er lovlig eller ikke. Programmet gir ungdommer som ankommer USA beskyttelse og arbeidstillatelse i to år.

De fem konservative dommerne i høyesterett ser ut til å la Trump-regjeringen gå videre med sitt forslag om å skrote ordningen, ifølge AP.

Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) ble innført av president Barack Obama i 2012. Dersom programmet blir stoppet kan det bety at 660.000 ungdommer blir utvist fra USA.

Trump har tidligere uttalt at han var villig til å gi ungdommene i programmet tre års beskyttelse, om Kongressen lot han bygge grensemuren mot Mexico.

President Trump skrev på Twitter at han kom til å forsøke å jobbe med Demokratene for å finne en løsning for at ungdommene skulle få bli i landet.

Den liberale dommeren Sonia Sotomayor sa under debatten at resultatet av å fjerne programmet ville «ødelegge liv». Hun mener at Trump-administrasjonen ikke har tatt høyde for de personlige, økonomiske og sosiale konsekvensene av forslaget.

Det er ventet at høyesterett skal stemme over forslaget om å fjerne programmet i juni 2020, midt i den amerikanske presidentvalgkampen.