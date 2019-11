Frode Berg er benådet og løslatt i Litauen

SISTE: Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg (64) er benådet og befinner seg i den norske ambassaden i Litauen, opplyser litauiske myndigheter på en pressekonferanse fredag.

– Frode Berg er nå i Litauen, sa en litauisk tjenestemann på pressekonferansen.

Frode Berg ble fredag klokken 11 overlevert til norske myndigheter i Litauen. Berg vil komme hjem til Norge og gjenforenes med sin familie, opplyser Statsministerens kontor.

– En stor belastning

– Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge, som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri, sier statsminister Erna Solberg.

– Tiden i fengsel har vært en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi er glade for at han nå kan gjenforenes med sin familie. Vi har arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem helt fra han ble arrestert, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Snart to år i russisk fangenskap er over. Fredag ble Frode Berg løslatt som del av en fangeutveksling mellom Russland og Litauen.

Fredag morgen ble det kjent at Litauen har benådet to russiske spioner som soner sine straffer i Litauen ble benådet torsdag.

Noen timer senere siterte nyhetsbyrået AFP den russiske etterretningssjefen på at de vil komme med et svar etter at Litauen benådet to spiondømte russere.

Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko ble benådet av Litauens president. Foto: Montasje/NTB scanpix

De to spiondømte russerne som er benådet er Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko.

Den russiske etterretningsoffiseren Sergej Moisejenko ble pågrepet i 2014 for spionasje, og soner en dom på 10,5 års fengsel i Litauen, ifølge trusselvurderingen til Litauens sikkerhetsmyndigheter. GRU-offiseren rekrutterte en litauisk offiser, for å få ut informasjon om Litauens forsvar og NATO.

Russeren Nikolaj Filiptsjenko ble i 2017 dømt til ti års fengsel i Litauen. FSB-offiseren med base i eksklaven Kaliningrad ble pågrepet 29. april 2015. Sikkerhetsmyndighetene mente etterretningsoffiseren forsøkte å rekruttere muldvarper som skulle brukes til å spionere på Litauens president, ifølge BBC.

I april ble Berg funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i Moskva byrett. Han nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen.

Onsdag morgen opplyste en talsperson at Litauens president Gitanas Nausėda ville skrive under på benådningsanbefalingen kort tid etter at den var mottatt.