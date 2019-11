Ble holdt innelåst i denne leiligheten

I oktober 2018 tok politiet seg inn i en leilighet øst i Oslo.

Etterforskere på menneskehandelavsnittet var tipset om at det foregikk prostitusjon på adressen, og sakens natur førte til at de slo til.

Da de kom til leiligheten fant de en låst dør som ikke kunne åpnes fra innsiden.

Inne i leiligheten fant de en prostituert kvinne fra Litauen, som over en lengre periode hadde blitt låst inne, og som kun ved noen anledninger fikk gå ut – blant annet når hun skulle ut til hoveddøren for å hente kunder.

Kvinnen ble pågrepet for brudd på utlendingloven. Samtidig ledet saken til at en bakmann ble tiltalt for hallikvirksomhet og frihetsberøvelse.

Etterforsket som menneskehandel

Tirsdag falt dommen i saken, og en 39 år gammel mann fra Litauen er dømt til fengsel i ni måneder for hallikvirksomhet og frihetsberøvelse, samt to tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.

Saken ble etterforsket av avsnittet for menneskehandel i Oslo politidistrikt.

Under etterforskningen var det avgjørende å avdekke om prostitusjonen foregikk under tvang. I straffeloven legges det vekt på at menneskehandel forekommer om man ved for eksempel vold eller trusler tvinger eller forleder noen til å prostituere seg.

Hallikvirksomhet omfatter den som «fremmer» andres prostitusjon. I dommen understrekes det at straffeloven vektlegger at å «fremme» ikke kun skal tolkes så snevert at bare helt frivillig prostitusjon omfattes.

Aktor i saken, politiadvokat Anne Cathrine Aga, sier til TV 2 at politiet etterforsket saken for menneskehandel, men at bevisene ikke var sterke nok for en menneskehandelstiltale.

– Vi etterforsket forholdet grundig med tanke på at det kanskje kunne være menneskehandel, men dette fant vi ikke bevismessig dekning for, sier politiadvokat Anne Cathrine Aga til TV 2.

Derimot mente påtalemyndigheten medhold i at 39-åringen fremmet kvinnens prostitusjon, og for at han i en periode på flere uker tidvis holdt henne innelåst i leiligheten.

Håndterte kontaktannonse og mottok betaling

I retten kom det fram at den 39 år gamle litaueren forvaltet en konto med kvinnens bilde, på nettstedet Realescort. Nettstedet fungerer som en slags bookingservice for prostituerte.

På nettsiden lå det kontaktinformasjon og et bilde av kvinnen. Retten finner det bevist at mannen håndterte bestillinger, og på den måten fremmet kvinnens prostitusjon. I praksis mottok 39-åringer bookinger og satt kvinnen i kontakt med kundene.