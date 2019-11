Organisasjonen Islamsk jihad sier at to av deres krigere ble drept i morgentimene onsdag under israelske flyangrep.

Samtidig ble det sendt nye raketter inn over israelsk område fra Gaza etter en pause under natten.

Det israelske forsvaret sier at det er sendt minst 250 raketter inn på israelsk territorium siden oppblussingen av kamphandlingene tirsdag.

Den siste runden ble utløst av et israelsk flyangrep som tok livet av en framtredende leder av Islamsk jihad.

Grupperingen har betegnet drapet som en krigserklæring, men ledelsen i Hamas har foreløpig ikke engasjert seg tungt.

RAKETTER: Minst 250 raketter er sendt inn på israelsk territorium siden oppblussingen av kamphandlingene tirsdag. Foto: Menahem Kahana

Dette tas av observatører som et tegn på at den siste runden med kamphandlinger blir av kort varighet.

