Ropstad: – Miljøbevegelsen truer det kristne verdigrunnlaget

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad går knallhardt ut mot miljøbevegelsen i politisk kvarter hos NRK onsdag morgen,

Der uttalte han at deler av miljøbevegelsen avviser at mennesket har egenverdi og at den ikke skiller mellom dyr og menneske.

– Det drøyeste jeg har hørt fra Ropstad, sier talsperson i MDG, Une Bastholm.

Talte til landstyre på fredag

På fredag talte Kjell Ingolf Ropstad på landstyremøtet til KrF med følgende budskap.

– Det kristne menneskesynet er under angrep. Det er noen andre ideer som er i ferd med å få fotfeste i den vestlige verden og i Norge. Det er noen ideer som truer verdigrunnlaget som mange i Norge har tatt for gitt.

Vårt Land omtalte Ropstads tale først.

Blant disse bevegelsene nevnes høyreekstremisme, press for å gjemme bort religion i det offentlige rom og miljøbevegelsen.

– Troen på at mennesket ikke er noe mer enn et litt intelligent dyr truer det kristne menneskesynet. Den grønne miljøbevegelsen har bidratt med enormt mye bra, men deler av den grønne bevegelsen i Europa kommer også med et farlig tankegods på kjøpet: En total avvisning av tanken om at mennesket er skapt med en egenverdi, sa Ropstad på fredag.

Bastholm: – Hårreisende

Onsdag møttes Ropstad og Bastholm til debatt i Politisk kvarter på NRK. Her går Ropstad hardt ut mot MDG.

– MDG sidestiller langt på vei mennesket og naturen. Jeg mener at mennesket er skapt unikt og til å forvalte naturen, men å la et tankegods feste seg i deler av miljøbevegelsen i Europa er det viktig det ikke skjer i Norge, sier Ropstad i radioprogrammet.

Bastholm mener at Ropstad prøver å konstruere en fiende for å få frem et poeng.

– Dette er temmelig hårreisende. En såpass uredelig og splittende retorikk som vi ikke har sett fra KrF på veldig lenge. Du kan ikke konstruere en fiende på en måte for å komme med et poeng, sier Bastholm.

Bastholm reagerer på at miljøbevegelsen nevnes i samme setting som blant annet høyreekstremisme.

– Han har stått og sagt at det finnes fire store trusler mot det kristne menneskesynet og at miljøbevegelsen er en av dem. Grunnen til at vi skal ende med en annen konklusjon i politiske spørsmål er at vi likestiller dyr med mennesker. Det er vrøvl, sier hun.

Ropstad står fast på at det å sammenligne dyr og mennesker kan få fatale konsekvenser.

– Det er grunnleggende problem at når du sidestiller disse verdiene kan du få et menneske som et veldig sårbart som kanskje ikke kan prestere på lik linje med andre. Når verdien til dyret blir høyere enn et menneske er det fatalt, sier han.