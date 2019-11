Braut Haaland overgår Ødegaard: – Første gang vi har gjort dette

Ødegaard kan imidlertid nærme seg Haaland når en ny justering skal gjøres i desember.

– Før denne sesongen hadde Ødegaard og Haaland bare spilt i «mindre ligaer.» Haaland ble oppgradert mest på grunn av han har vært så overbevisende i Champions League. Siden disse faktorene spiller inn i tillegg til talentet, er Ødegaard fortsatt bak når det kommer til markedsverdi. Men ved neste oppdatering i Spania vil hans markedsverdi øke på grunn av prestasjonene i La Liga denne sesongen, varsler Schwarz.

Selv svarer jærbuen i kjent stil når TV 2 spør ham om verdivurderingen.

– Det er ikke fokuset mitt. Fokuset mitt er å spille fotball og sånne ting, så jeg har ingenting å si om det, sier Haaland.

Kobles til giganter

Landslagsspissen er brennhet på ryktebørsen. Googler man «Erling Haaland transfer», får man hele 1,5 millioner treff. Manchester United, Barcelona og Juventus er blant de mange klubbene som dukker opp.

For knappe to uker siden hevdet The Guardian at 20 europeiske storklubber følger nøye med på Haalands utvikling. Ifølge den britiske avisen håper Red Bull Salzburg å få 60 millioner euro for juvelen sin. Andre medier opererer med en enda høyere prislapp. Tirsdag hevdet ESPN at den er satt til 100 millioner euro, altså i overkant av én milliard kroner.

Det skal ha skremt Barcelona bort fra jakten på hat trick-grossisten, skal en tro TV-stasjonen.

Schwarz forklarer at Transfermarkt tar høyde for kildene når de setter en markedsverdi.

– Du må alltid vurdere kredibiliteten til kildene når det er snakk om overgangssummer. Vi har gitt Haaland rekordverdi for en spiller i Østerrike. Om ryktene om en høyere overgangssum blir mer solide, kan markedsverdien stige igjen i desember. Uavhengig av markedsverdien, er det mulig at han vil koste mye mer dersom det oppstår en budkrig, understreker han.

– Han trenger tid

Hangeland mener det er helt naturlig at Europas største klubber har merket seg Champions Leagues toppscorer. Han tror det vil være svært vanskelig å takke nei dersom en av de virkelige gigantene kommer med et konkret tilbud, men er klar på at Haaland bør dra til en klubb der han har gode sjanser for spilletid.

Og hvor utvikling står i fokus.

– Det som er litt interessant å se, er at han er god til å score mål – men han er ikke ennå helt komfortabel med Champions League-nivået som sådan, rent på det spillemessige. Det høres kanskje rart ut i og med at han er toppscorer, men han trenger enda mer eksponering på det nivået. Det er ikke gitt at han hadde gått rett inn, dominert og blitt toppscorer for en av Europas største klubber nå, mener Hangeland.

– Hvis noen skal kjøpe Braut Haaland, bør det være en klubb som ser at de får et av verdens største talenter. Men som faktisk trenger litt tid, fortsetter TV 2s fotballekspert.

– Hvilken klubb bør han gå til?

– Å si en konkret klubb er vanskelig, men en på høyest mulig nivå der han åpenbart satses på. Ikke en hvor om han spiller tre dårlige kamper, blir han kjeppjaget av fansen. Det er den hårfine balansen – utfordringer og press, og at han faktisk kan spille med litt trygghet òg. Det kommer veldig an på hvem manageren i klubben er, understreker han.

Fredag er Erling Braut Haaland på jakt etter sitt første landslagsmål.