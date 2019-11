Det kommer frem i Statens havarikommisjon sin foreløpige rapport etter cruisebåtdramaet på Hustadvika på Romsdalskysten.

– Alarmene gikk mellom 0500 og 0904 og ble registrert. Hver alarm ble registrert og klarert av mannskapet etter få sekunder, heter det i rapporten.

Se den dramatiske videoen fra innsiden av skipet øverst i saken.

Skipslengde unna katastrofe

Det var om ettermiddagen lørdag 23. mars at cruiseskipet «Viking Sky», med 1300 passasjerer og mannskap, mistet all motorkraft i det voldsomme uværet på Hustadvika.

Resultatet var at skipet drev mot land og var bare få meter fra å gå på grunn, noe som trolig ville ha ført til en stor skipskatastrofe.

– Havarikommisjonen anslår at cruiseskipet var en skipslengde fra å gå på grunn og passerte over eller i nærheten av grunne på 10 meter før man fikk motorkraft igjen, heter det i rapporten.

KARTPLOTT: Så nær var Viking Sky ved å gå på grunn. Illustrasjon: Statens havarikommisjon.

Over 400 passasjerer ble evakuert med helikopter i en dramatisk redningsaksjon.

TV 2 fortalte 27. mars at for lite innhold på oljetankene førte til motorene på cruiseskipet stoppet opp i stormen på Hustadvika. På grunn av det lave nivået på tankene, kombinert med den kraftige stormen, skvulpet oljen på tankene så mye at det til slutt ble sugd inn luft. Resultatet var at motorene ikke ble tilført smøreolje og stanset.

Kritisk lavt oljenivå

Ifølge TV 2 sine opplysninger har granskingen senere avslørt at nivået på oljetankene skal ha vært langt lavere enn først antatt. I havarikommisjonen rapport kommer det frem at fyllingsgraden på oljetankene var mellom 28 og 40 prosent. Ifølge motorprodusenten er anbefalt nivå på mellom 68 og 75 prosent.

Det kritisk lave oljenivået førte til at tre motorer stoppet opp i løpet av 19 minutter og førte til de som rapporten kaller for «blackout» og tap av fremdrift. Ifølge rapporten ble det etterfylt 10 800 liter med smøreolje fordelt på de tre tankene for å få motorene i gang igjen.

Havarikommisjonen kommer i den foreløpige rapporten med en klar anbefaling til fartøyeiere og operatører.

– Skip og operatører må sørge for at nivået med smøreolje opprettholdes i samsvar med motorprodusentens instruksjoner og at tankene fylles opp i tilfelle varsel om om dårlig vær.

Havarikommisjonen fortsetter nå sine undersøkelser for å øke sikkerheten og unngå en tilsvarende hendelse. Blant de forholdene som skal granskes er styring av alarmene i maskinrommet, beslutningsprosedyrer, prosedyrer og håndtering når det gjelder smøreolje, evakuering og sikkerhetsinstrukser.

Saken oppdateres!