Vi er i midten av november. Den første snøen har kommet til store deler av landet – og for etternølerne begynner det nå å haste med dekkskift.

Sommerdekkene skal av, vinterdekkene på. Vedlikehold av bilen er et av de områdene i samfunnet der gamle kjønnsroller fortsatt regjerer.

En fersk undersøkelse utført av InFact for NAF viser kjønnsforskjellene når det gjelder hjulskift. Mens over 60 prosent av menn oppgir at de gjør jobben selv, svarer kun 13,7 prosent av kvinnene det samme.

Blant kvinnene er det klart flest som oppgir at de lar familie eller venner gjøre det for dem. 46 prosent svarer dette.

Menn lar ikke andre gjøre det

I tillegg er det en av fire kvinner som velger at dekkhotellet tar hjulskiftet og 14,4 prosent gjør jobben på et verksted.

– Mange kvinner synes nok det både er greit og lettvint å la far, mannen eller en venn gjøre hjulskiftjobben. Det er selvsagt helt greit å få andre til å skifte hjulene. Men det er viktig å huske på at du selv er ansvarlig for at dekkene er i forskriftsmessig stand, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Blant menn velger derimot nesten ingen å la familie eller venner legge om til vinterdekk på bilen. Bare 6 prosent av mennene svarer dette. Skal menn velge andre til jobben, blir det enten dekkhotell eller verksted.

Foto: Scanpix

Må vite tilstanden

– Det er nok mange ektemenn i kategorien familie og venner. De skifter hjul på familiens biler, sier Camilla Ryste, i en pressemelding.

Kunnskapen om hvordan man skifter hjul er også lavere blant kvinner enn blant menn. Kun 2 prosent av mennene svarer at de ikke vet hvordan de skifter hjul, mens 14,7 prosent av kvinnene svarer at de ikke vet hvordan.

– Vi synes det er helt greit at man ikke skifter hjulene selv. Men det er viktig at du selv vet at dekkene du kjører med er gode nok. Det betyr at du må ha et forhold til mønsterdybde og alder på dekkene, sier Ryste.

Slites gjennom sesongen

Kravene til mønsterdybde på vinterdekk er 3 millimeter. NAF anbefaler 4 millimeter.

– Mønsterdybden er enkel å sjekke. Det finnes egne mønsterdybdemålere, men har man ikke det går det helt fint å bruke en linjal eller en tommestokk, sier Camilla Ryste.

Her er det også viktig å huske at dekkene slites gjennom sesongen. Setter du nå på vinterdekk som nærmer seg minimumskravet, er det gode muligheter for at de går under kravet i løpet av vinteren. Og da er du ikke forsvarlig skodd.

Når blir de for gamle?

Dette med alder er også viktig. Vinterdekk har myk gummi, det er viktig for egenskapene på vinterføre. Med årene hardner gummien i dekkene, dermed fungerer de også dårligere.

Akkurat når de bør byttes på grunn av alder, er det ikke noen klar fasit på. Dette kommer blant annet an på bruken, hvordan dekkene har blitt lagret osv. Noen opplever også at dekkene er noen år gamle når de kjøper dem. Har de blitt lagret riktig før de ble tatt i bruk, behøver ikke det bety noen særlig forringelse. NAF mener at vinterdekk som er eldre enn 6 år bør byttes ut.

