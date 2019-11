– Jeg vil anta at det er en som er forsøkt bortvist på grunn av beruselse. Det er normalt det som skaper konflikter, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet meldte like etter klokken 3 natt til onsdag om at flere vektere ved et utested i Torggata i Oslo ble truet med balltre i forbindelse med et slagsmål.

Da politiet ankom ble en polititjenestemann sparket av mannen, som er i midten av 20-årene.

– Ingen ble skadd, men mannen ble anmeldt av vekterne på stedet i tillegg til at han er pågrepet for vold mot offentlig tjenestemann. Han sitter nå i arresten, sier Iversen.

