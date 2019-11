Med seg på turen «over dammen» på La Vagabonde har hun den britiske seileren Nikki Henderson, faren sin Svante Thunberg, de australske båteierne Riley Whitelum og Elayna Carausu og deres sønn Lenny på 11 måneder.

Turen over Atlanterhavet starter fra Hampton onsdag, skriver 16-åringen på Twitter.

I likhet med hennes forrige seiltur, blir turen tilbake til Europa av den miljøvennlige sorten. La Vagabonde er utstyrt med solcellepanel og vannturbiner som sørger for strøm. Denne gangen vil det imidlertid være et toalett på fartøyet.

– Det uendelig mange rundt om i verden som ikke har tilgang til toalett. Det er ikke viktig, men det er fint å ha, sier Thunberg om oppgraderingen.

Det er ventet at turen kommer til å ta to til fire uker, men Thunberg satser på at hun rekker fram til Madrid før klimatoppmøtet i starten av desember.

Thunberg ba i starten av november om hjelp til å returnere til Europa i og med at klimakonferansen ble flyttet fra Chile til Spania. Båteierne Whitelum og Carausu kontaktet Thunberg for å tilby henne å sitte på. Australierne skal dokumentere reisen.

Thunberg, som ikke vil fly av miljøhensyn, har vært i Nord-Amerika siden hun i august krysset Atlanterhavet med seilbåten Malizia II.

