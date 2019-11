Pakker med veldig ren og derfor spesielt farlig kokain har blitt funnet på flere stender.

Kokainen er pakket inn i gjennomsiktig eller sort plast med påskriften «diamante» eller «brillante», skriver The Guardian. Den samme merkingen var å se på narkotika som ble skylt opp på strendene i Florida under orkanen Dorian i september.

Fransk politi undersøker nå hvordan kokainen har endt opp på strendene. De siste ukene har det dukket opp nye pakker daglig.

En representant for myndighetene forteller at det har blitt funnet pakker på alle strendene langs en kyststripe på over 500 kilometer.

Totalt har mer enn 760 kilo narkotika med en potensiell verdi på drøyt 600 millioner norske kroner blitt funnet på franske strender de siste ukene.

– Pakkene inneholder sannsynligvis kokain fra Sør-Amerika, sier Philippe Astruc, en representant for myndighetene i Rennes.



– Det er et veldig rent produkt, som ikke må inntas i denne formen fordi det er stor fare for overdose. Det er absolutt en umiddelbar helserisiko, sier Astruc.