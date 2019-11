Trusselnivået i Australia er hevet til katastrofalt, og landet skriker etter regnbyger etter flere dager med voldsomme skogbranner.

På mandag var det kun to regnbyger på hele det australske kontinentet, og det var dermed det tørreste døgnet noensinne i landet.

80 branner

3.000 brannmenn jobber på spreng for å slukke de nær 80 brannene i den østlige delstaten New South Wales, skriver SBS. De aller fleste av dem er nord i delstaten. 80 fly er også satt inn i arbeidet med slukkingen.

I tillegg til branner i New South Wales, er det også en rekke skogbranner i delstaten Queensland. Ifølge lokalt brannvesen er det over 50 branner i delstaten.

Verken i New South Wales eller i Queensland er det meldt om regn de neste dagene. Det er imidlertid ventet at vinden vil avta, men temperaturene vil fortsatt være 20 til 30 grader de fleste steder. Selv uten regn fryktes det at det vil komme tordenstormer som kan føre til branner.



Dekket av røyk

Selv om de aller fleste skogbrannene er utenfor de største byene og stort sett utenfor tett bebyggelse, kan mange se røyken fra brannene, blant annet i Sydney. Tirsdag ettermiddag var storbyen dekket av et røykteppe.

Ifølge New Zealands meteorologtjeneste NIWA vil røyken fra skogbrannene i New South Wales nå New Zealand onsdag, som ligger om lag tre timer med fly unna. Det er også ventet at røyken vil treffe stillehavsøyene New Caledonia og Vanuatu, som ligger henholdsvis tre og fire timer fra østkysten av Australia med fly.

Som følge av røyken fra skogbrannene, er også luftkvaliteten dårligere enn normalt. Folk som har hjerte- og lungesykdommer er blitt bedt om å oppholde seg innendørs med dører og vinduer lukket, skriver SBS.

Tre personer har omkommet som følge av skogbrannene. I tillegg har brannen også tatt 150 boliger.