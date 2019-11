I Venezia ble den kjente Markusplassen dekket av nesten halvannen meter med vann da vannstanden var på det høyeste tirsdag ettermiddag.

Plassen, som er et yndet mål for turister, er ofte utsatt for oversvømmelser fordi den ligger i den laveste delen av byen, men det er sjelden at det kommer så mye vann som det gjorde tirsdag.

Høy vannstand

Vannet flommet blant annet inn i inngangspartiet til den berømte Markuskirken.

Vannstanden på Markusplassen ble målt til 1,4 meter tirsdag ettermiddag.

En talsmann for kirkerådet sier at kun fem ganger tidligere i kirkens historie, byggingen startet i år 828, har den vært utsatt for så omfattende oversvømmelser.

Ekstremvær

Tre av disse oversvømmelsene har skjedd de siste 20 årene, noe talsmannen påpeker er bekymringsfullt.

I oktober i fjor viste bilder fra den italienske byen turister og beboere som gikk med vann opp til livet i gatene.

Også andre deler av Italia fikk kjenne på værgudenes vrede tirsdag. I en rekke byer sør i landet, som Taranto, Brindisi og Matera holdt skoler stengt på grunn av ekstremværet. Det samme ble gjort i flere byer på Sicilia.