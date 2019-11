Sutton vitnet i saken mot legen Richard Freeman, som har vært lege for British Cycling og Team Sky.

Saken vil avgjøre legefremtiden til Freeman, som blant 22 ulike punkter er anklaget for å levere dopingmiddelet testosteron til hovedkvarteret til British Cycling og Team Sky i juni 2011, med den hensikt å bruke det på en av rytterne der.

Dette nekter Freeman for. Han sier han etter press bestilte testosteronet, i form av Testogel, for sjefen sin Shane Sutton.

Var rasende

Tirsdag tok det fyr da Sutton skulle forklare seg. Det hele endte med at 62-åringen stormet ut i sinne etter å ha kalt legen, som satt bak en skjerm, for et individ uten ryggrad, skriver The Guardian.

Før det kom så langt, ble det en hissig seanse preget av sterke beskydninger. Mye på grunn av Suttons angivelige potensproblemer

– Jeg har aldri bestilt noe Testogel. Jeg sverger på min tre år gamle datters liv, raste Sutton, som så sendte en melding til Freemans advokat, Mary O'Rourke:

– Du sier til pressen at jeg ikke kan få ereksjon. Min kone ønsker å vitne og si at du er en forbanna løgner!

Truer med søksmål

Advokat O'Rourke lot seg ikke kue. Hun kalte Sutton en doper og en serieløgner. Sutton avviste på det sterkeste at han har dopet seg og viste til 100 rene dopingtester.

62-åringen kalte så O'Rourke en bølle og truet med å saksøke henne for ryktespredning.

– Jeg forlater høringen nå. Jeg trenger ikke å bli dradd inn i denne drittkampen, sa Sutton.

Richard Freeman har godtatt 18 av de 22 anklagene mot ham. Utfallet av høringen vil avgjøre hans videre karriere.

Både Freeman og Sutton jobbet for Britsh Cycling og Team Sky da de holdt på å bygge seg opp til den sykkel-stormakten de er i dag.