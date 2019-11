Se Norge-Færøyene fredag fra 17.00 (kampstart 18.00) på TV 2 Sumo!

Søndag smalt det for Alexander Sørloth, da den norske Tyrkia-proffen ble båret av banen med en ispose over tinningen i kamp for Trabzonspor mot Alanyaspor.

I en norsk tropp allerede preget av flere forfall før de TV 2-sendte kampene mot Færøyene og Malta den kommende uken, ble det også tatt forbehold om at spisskjempens status var usikker, men tirsdag gjennomførte han hele økten sammen med lagkameratene på et strøkent Ullevaal-gress.

– Det går fint nå. Jeg var med på økten i dag og det var null problem, så hodet er det bare fint med. Jeg føler meg 100 prosent klar, sier Sørloth til TV 2.

– Kom litt som et sjokk

Situasjonen der en motstanderstopper stanget inn i bakhodet hans førte imidlertid til at klubben tok affære og sendte Sørloth rett på sykehus for MR-undersøkelse.

– Det ble litt ekstra dramatikk på grunn av at jeg ble tatt ut på båre. Jeg har jo hatt en del smeller, men jeg har aldri vært kvalm før. Så det kom på en måte litt som et sjokk. Da ble legene litt stresset og sendte meg på MR, men det viste seg ikke å være noe problem. Så det er ikke noe problem, presiserer Sørloth.



Og nordmannens problemfrie hode kan igjen vise seg å bli viktig for Norge. Det var det som sikret poeng i 1-1-kampen mot Romania forrige måned, og med seks scoringer på elleve kamper i tyrkisk toppdivisjon for et Trabzonspor som ligger på 3. plass, er det ingen tvil om at Sørloth surfer på en medgangsbølge for tiden.

– Det er jo gjerne sånn når man er spiss. Da går det litt i bølgedaler, men når man først har selvtillit og føler at man er i god form, så scorer man mål. Så jeg håper jo bare å fortsette på den bølgen, smiler 23-åringen.

Ønsker målfest

Han vil forskuttere noe mot Færøyene og Malta, men er klar på at de to kommende kampene er to der han og lagkameratene håper å score enda flere mål.

– Det er jo det som er litt motivasjonen her, i og med at det er en ganske liten sjanse for at vi kan kvalifisere oss gjennom den vanlige kvaliken. Da må jo motivasjonen være at vi må prøve å score flest mulig mål og ta seks poeng. Vi skal ta seks poeng. Det er det ikke noen tvil om, sier spissen.