Sprudlende Ajer: – Det er nok det største jeg har vært borti

– Som du har sett i gruppen tidligere, så har Færøyene gjort det bra mot mange lag. De spilte utrolig godt borte mot Spania og viste at de tør å spille fotball der, og på hjemmebane er de et vanskelig lag å slå. Så det er klart at det er mange sultne fotballspillere der som har lyst til å slå oss, så det er noe vi må være forberedt på.

Når TV 2 konfronterer ham med at det vel også betyr at det samme Færøyene-laget kan slå Sverige og gi Norge den hjelpen som de har avfeid at de kan få, brer det seg et nytt svært glis i stopperkjempens ansikt.

– Ja, altså alt kan skje i fotball. Det ville selvfølgelig være en overraskelse om de skulle gjøre det, men det har skjedd større undere tidligere. Vi må gjøre jobben vår på fredag og gjøre det bra mot Malta, og så får vi se hvordan det går, smiler han.

Deretter sprudler han videre mellom intervjuene, skjeller spøkefullt ut noen fremmøtte fra diverse medier og forlater til slutt rommet på majestetisk og samtidig høflig vis og tilsynelatende klokkeklar for sin 13. A-landskamp mot Færøyene på Ullevaal fredag kveld.

Mathisen: – En gammel mann i en ung kropp

TV 2-ekspert og Ajer-kompis Jesper Mathisen liker det han ser av ungguttens fremtoning.

– Han er en gammel mann i en ung kropp. Han fremstår som en selvsikker og intelligent fyr, og karakterene hans fra videregående viser at han kan mer enn å klarere baller opp på tribunen. Allerede da han var 15 år og spaserte inn i Start-garderoben, var han en lederskikkelse, sier han.

Mathisen biter seg også merke i at 21-åringen oser av positivt overskudd i disse dager.

– Det å spille i Celtic er veldig fin læring for en ung midtstopper, for det er en gigantisk klubb med et enormt forventningspress.

– Han virket i særdeles godt humør i dag? Livet smiler for tiden?

– Ja, det ser sånn ut. Celtic er allerede videre fra gruppespillet i Europa League og Ajer har vært solid. Seieren borte mot Lazio sist uke var meget imponerende. I tillegg trives han veldig godt i Glasgow utenfor banen, sier TV 2s ekspert.

