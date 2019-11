Halvsøsken dømt til livstid for drap på sine to sønner

Sarah Barrass (35), og hennes halvbror og partner Brandon Machin (39), ble begge dømt til livstid for drapet på sine to tenåringssønner. Det avgjorde en engelsk domstol tirsdag.

I frykt for å miste omsorgsretten for sine seks barn, planla Barrass og Machin å ta livet av dem alle.

Det skriver flere britiske medier tirsdag, deriblant The Guardian og BBC.

Googlet drapsmetoder

Sønnene Tristan (13) og Blake Barrass (14) døde etter å ha blitt kvalt av paret på deres eiendom 24. mai i år.

Forut for drapene hadde foreldrene allerede forsøkt å ta livet av fire av barna ved å forgifte dem med medisiner. Da dette ikke fungerte, søkte moren Barrass på internett etter andre måter å ta livet av barna på.

– Jeg ga dem livet. Jeg kan ta det vekk, sa den drapsdømte moren i retten, skriver The Guardian.

Under rettssaken kom det frem at Barrass og Machin kvalte en av sønnene hver. Paret forsøkte også å ta livet av et av de yngre barna, ved å drukne barnet i et badekar.

Barrass og Machin har begge tilstått de to drapene, så vel som tiltalene om å planlegge seks drap og fem drapsforsøk.

– Du mente at din kjærlighet for barna dine og din frykt for å bli skilt fra dem, ga deg rett til å ta livene deres, sa dommeren til Barrass da avgjørelsen falt.

DREPT: Blake (t.v.) og Tristian Barrass ble drept av sine foreldre. Bildet er frigitt av politiet. Foto: South Yorkshire Police

Skjulte forholdet

Aktor i saken, Kama Melly, pekte på at Machin og Barrass hadde malt et rosenrødt bilde av familien for å skjule sitt seksuelle forhold.

– De seks barna bodde alene med sin mor. Før hendelsene i 2019 satt alle andre med et inntrykk av at Barrass-familien var en elskverdig, enslig mor, sterkt støttet av sin bror Brandon Machin.

Ifølge aktoren skal barna ha trodd at faren deres døde under andre verdenskrig. I realiteten hadde Machin og Barass et hemmelig forhold i flere år, ifølge politiet.

– Ukjent for alle andre enn de tiltalte, var Brandon Machin i et seksuelt forhold med sin halvsøster Sarah Barrass, og han var faren til alle de seks barna.

Barrass hadde tidligere spurt de lokale myndighetene om hjelp til å ta vare på barna, og aktor pekte på spørsmålet om omsorgsrett som motiv for de grusomme drapene. I retten ble det lagt frem en tekstmelding Barrass hadde sendt til en venn, hvor hun uttrykte sin bekymring for situasjonen.

«Jeg har tenkt på hver eneste mulige løsning på dette rotet. Massedrap, plassere alle i fosterhjem, sjekke inn på det lokale galehuset. Jeg elsker barna mine for mye til å drepe dem. Jeg kan ikke plassere dem i fosterhjem av samme grunn» lyder meldingen fra Burress.