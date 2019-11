Det har den svenske Forvaltningsretten avgjort tirsdag. Mannen ble i fjor sommer dømt til to års fengsel for voldtekt av en kvinnelig medstudent i Sverige, skriver Expressen.

Ettersom mannen har bestemt seg for å anke saken til lagmannsretten, er dommen enda ikke rettskraftig.

Mannen nekter straffskyld, og avkrefter at han har handlet voldelig eller truende mot den fornærmede kvinnen. Ifølge dommen i første rettsinstans skal voldtekten ha skjedd i en leilighet og ha pågått i flere timer.

Vil kaste mannen ut av studiene

I påvente av at ankesaken kommer for retten, har mannen fortsatt på medisinstudiene. Ifølge Aftonbladet studerer mannen ved Lunds universitet i Skåne.

Universitetet tok saken opp til Forvaltningsretten, for å få mannen kastet ut av studiene. Universitetet mener det er en «betydelig risiko» for at mannen «kan skade en annen person i form av en medstudent eller pasient under utdannelsen».

Universitetet hevder videre at mannen «kan begå lignende handlinger, som den han er dømt for i retten, i forbindelse med utdannelsen».

Avvist klage

Til tross for universitetets innsigelser, fant Forvaltningsretten ikke grunnlag for å kaste mannen ut av studiene.

Med henvisning til en etterforskning som ble gjennomført i forbindelse med rettssaken, mener Forvaltningsretten «det ikke er tilstrekkelig grunn til å konkludere med ... at mannen kan skade en annen person».