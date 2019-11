Ahlholm scoret mot gamleklubben: – Et drømmescenario for meg!

Storhamar – Vålerenga 5-3:

Over 5000 tilskuere fikk seg en skikkelig målfest på CC Amfi tirsdag kveld. Storhamar slo til med en overbevisende 5-3-seier over tabelltoer Vålerenga, og sikret grepet om andreplassen i GET-ligaen.

– Full kok og fullt garasjesalg utpå isen, beskrev TV 2-kommentator Kasper Wikestad om kampen.

Storhamars Rasmus Ahlholm, som har en fortid i Vålerenga, satte inn 4-3-scoringen for Storhamar i andre periode etter at Vålerenga like før hadde snudd 0-3 til 3-3.

– Det var et drømmescenario jeg hadde håpet på. Det var «skjønt» at den satt. Det var en kamp med gass og en en tøff kamp mellom to lag som kriget om poeng, sa Ahlholm til TV 2.

29-åringen fikk som kjent en kjølig avskjed med Vålerenga i sommer. Før kampen beskyldte flere Vålerenga-spillere svensken for å gå til Storhamar bare på grunn av pengene.

Vålerengas Andreas Stene var glad for at laget maktet å slå tilbake i andre periode. Men han syntes det var synd at Rasmus Ahlholm fikk satt 4-3-scoringen helt på tampen av perioden.

– Det var stort temperament, det er sånn det skal være. Første periode var årets dårligste av oss. Vi klarte å nullstille oss i andre periode og starte fra scratch. Men det var surt at vi slapp inn mål mot slutten av andre periode, sukket han til TV 2.

Herjet i første periode

Etter en jevnspilt start på kampen, så var det Storhamar som scoret først. Matthew Prapavessis endte Storhamar effektivt i ledelsen mens laget var i undertall.

– Ingen lag scorer flere ganger i undertall. De gjør det igjen, denne gang i klassikeren mot Vålerenga. Det er sjette gang Storhamar scorer i undertall denne sesongen, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter scoringen.

Bare fem minutter senere scoret Storhamar igjen. Eirik Saltsen, som var nest sist på den første scoringen, doblet ledelsen.

– Salsten-familien vet alt om hva denne rivaliseringen med Vålerenga handler om. Vålerenga, som ikke hadde sluppet inn mål på sine siste åtte i undertall, ryker der, sa Wikestad etter 2-0-scoringen.

Storhamar var langt fra ferdigscoret. Steffen Thoresen styrte inn et smart skudd fra Andreas Øksnes med skøyten med snaue fem minutter igjen å spille av omgangen. Andreas Øksnes ble til slutt kreditert scoringen.

– Steffen Thoresen gjorde en kjempejobb innenfor mål der. Spørsmålet er om den ikke gikk rett inn. Men jeg lurer på om den traff skøyten til Steffen Thoresen og endret retning, sa TV 2-ekspert Bjørn Kr. Erevik.