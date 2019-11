Fire år siden Paris-terroren – venter fortsatt på rettssak

Angrepene startet klokken 21.20 den 13. november 2015, da en selvmordsbomber sprengte seg selv i luften ved Stade de France.

Inne på stadion spilte Frankrike privatlandskamp mot Tyskland. Frankrikes daværende president Francois Hollande var til stede på stadion, og ble raskt bragt i sikkerhet.

Videre denne fredagskvelden gikk flere bomber av, og terroristene åpnet ild mot en rekke utsteder.

Stormet inn i konsertlokale

Da klokken var 21.40 tok tre terrorister seg inn i konsertlokalet Bataclan, hvor det amerikanske bandet Eagles of Death Metal var i ferd med å avslutte sin konsert.

– Like før Eagles of Death Metal skulle avslutte en låt hørte jeg det som lignet lyden av fyrverkeri. Jeg så en mann bevæpnet med automatvåpen som skjøt opp i luften, fortalte et vitne til den franske avisen Le Figaro.

Ifølge øyenvitner stormet mennene inn og beordret alle til å legge seg ned på bakken. Flere av dem som forsøkte å rømme ble skutt.

Deretter begynte terroristene å henrette folk.

Terroristene åpnet først ild fra galleriet, og skal ha skutt alle i barområdet før de begynte å skyte inn i menneskemengden som sto foran scenen.

131 mennesker drept

En video fra konserten viser at bandet står og spiller da de hører voldsomme smell og forstår at noe er galt.

Da politiet stormet konsertlokalet, utløste to av terroristene bombebelter de hadde festet på kroppen. Den tredje ble skutt og drept av styrkene fra antiterrorpolitiet.

Totalt 131 personer ble drept, 88 av disse ble drept inne på Bataclan. Cirka 180 mennesker ble skadet, hvor 80 av disse ble kritisk skadet.

Terrororganisasjonen Den islamske stat påtok seg ansvaret for angrepene.

Venter på rettssak

Onsdag er det fire år siden et av de dødeligste terrorangrepene i Frankrikes historie, men fortsatt er ingen dømt. Kun én av dem franske myndigheter mener deltok fysisk i angrepet, overlevde.

Hans navn er Salah Abdeslam, og etter angrepene ble han etterlyst i Europa. Abdeslam ble pågrepet i Brussel 18. mars 2016, og sitter nå fengslet i Frankrike.

I oktober skrev den britiske avisen The Telegraph at etterforskningen av terrorangrepene er fullført, og at en rettssak kan være nært forestående.

– Dette er gode nyheter, og noe vi har ventet lenge på for å etablere sannheten, sier Jean Reinhart, advokat for flere av ofrene til avisen.