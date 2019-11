– Vi har fått melding fra en melder på land som har sett noen gå på skøyter, og som er usikker på om noen har gått gjennom isen, sier vakthavende redningsleder Finn-Tore Sortland på Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

HRS fikk melding om hendelsen klokken 17.17 tirsdag ettermiddag.

Operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt sier til TV 2 at de har fått meldinger om at det er observert lys på vannet.

– Meldingen gikk ut på at det ble observert et lys ute på vannet, og at det ble brått borte, sier han.

Operasjonslederen forteller at to uavhengige personer meldte om det samme, og at det på bakgrunn av dette ble satt i gang undersøkelser.

Brøstadbotn: Skøvatnet, dykkere driver søk i området, det er så langt ikke gjort funn. — Troms politidistrikt (@polititroms) November 12, 2019

Spor på isen

Det er observert spor på isen på vannet.

– Det er flere spor som tyder på at det har vært folk på isen. Det er vanskelig å gjøre tolkninger ut fra dem, men de undersøkes, sier Meyer.

– Vi har ikke noen opplysninger som tyder på at det er flere personer, det eneste vi har å forholde oss til er meldingene om dette ene lyset som plutselig er borte, legger han til.

HRS opplyser at det er sendt luftambulanser til stedet. Forsvaret stiller også med helikopter for å frakte dykkere.

– Vi har iverksatt med dykkere fra brannvesenet som gjør søk på stedet. Det er også legehelikopter og frivillige mannskaper fra Røde Kors som bistår, sier operasjonslederen til TV 2.

Dårlig is

Det er så langt ikke gjort observasjoner som tyder på at isen er brutt.

– Men forholdene er slik at på store deler av vannet er det ikke is ennå, så det er store, åpne områder. Det er et stort vann og dårlig is, sier Meyer, som anslår at det er rundt tre til fire minusgrader i området.

Operasjonslederen forteller at området er helt mørklagt og at de nå må få inn ressurser som kan lyssette området.

Det var Nordlys som meldte om saken først.