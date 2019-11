Mandag 4. november døde 15 år gamle Oscar André Ocampo Overn, etter å ha vært innlagt på Ullevål sykehus i Oslo i nesten fire uker med livstruende skader.

Faren til gutten er siktet for drap, samt for å ha utsatt sønnen for seksuelle overgrep.

Oscar André var elev ved Gjøvik videregående skole. Tirsdag klokken 11 samlet elevene seg til en minnestund i skolens gymsal.

– Et sjokk

Rektor Marie Holenbakken forteller om en tung tid for både elever og ansatte da det ble kjent at Oscar var borte.

– Det var et sjokk, og en stor sorg. Vi gikk inn i en tung tid, sier Holenbakken til TV 2.

15-åringen var aktiv i den lokale kirka. Der ble han kjent med blant andre Håkon Gulliksen Furuseth Karlstad (20). De to var ungdomsledere sammen, og hjalp til på mange arrangementer i regi av kirken.

20-åringen forteller at Oscar André tok mye initiativ, og at han var svært flink med barn.

– Han var en gledesspreder, og ville ingen noe vondt. Uansett om du hadde kjent Oscar i fem minutter eller hele livet, så var han glad i deg uansett og han brydde seg om deg, sier Karlstad til TV 2.

Minnes kompisen

Kompisen sier det kom som et sjokk da de fikk vite at 15-åringen lå innlagt på sykehus med livstruende skader.

– Håpet ligger vel der enda, selv om man vet at han er død. Man håper at det ikke er ekte, sier han.

Det er særlig ett minne som har brent seg fast hos Håkon.

– Vi var ungdomsledere og arrangerte karneval. Når han var i lek med barne fikk han alle til å smile og ha det gøy. Det er et minne jeg vil huske veldig godt, sier han.

Erkjent straffskyld

15-åringen var fra det lille tettstedet Kapp på Østre Toten. Kompisen tror dødsfallet har gått hardt inn på mange.

– Jeg tror det er vondt for hele bygda. Vi var mange som kjente Oscar, og som brydde oss om han. Det er mange som er i sorg nå, for vi har mistet et bra menneske, sier Håkon.

Den 45 år gamle faren til 15-åringen har erkjent straffskyld for drap og seksuell omgang med sønnen. Etterforskningen har avdekket forhold som tyder på at drapet kan ha vært planlagt. Han er også siktet for frihetsberøvelse av guttens mor. Mannen sitter nå varetektsfengslet.