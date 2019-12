Nesten 500.000 nordmenn kjøper bruktbil hvert år. Det er ikke til å komme fra at ikke alle handler går lik glatt.

Derfor har Forbrukerrådet spurt 1.000 kjøpere og 1.000 selgere av bruktbil om deres erfaringer. For å hjelpe deg å unngå de opplagte fellene.

Spørreundersøkelsen avdekker at bilene som ble kjøpt i snitt var åtte år gamle, og hadde gått 100.000 kilometer. Det betyr at mange av bilene er både 10 og 15 år gamle, og har kjørt opptil flere hundre tusen kilometer. Kombinasjonen av gamle biler, høye forventninger, komplisert jus og store pengebeløp gjør at mange kjører seg inn i konflikter.

Derfor topper bruktbil hvert eneste år klagestatistikken til Forbrukerrådet. I fjor svarte Forbrukerrådet på hele 11.065 henvendelser om bruktbilhandel. Fire av ti bruktbilkjøpere opplever at det er større eller mindre feil med bilen de har kjøpt.

‒ Vi ser at det er de samme problemene som går igjen når det oppstår konflikter, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.



Derfor samarbeider Forbrukerrådet og forsikringsselskapet If for å øke bruken av verktøyet Bilanalysen, som samler all informasjon om bilen du vurderer å kjøpe, og dermed gjør handelen enklere og tryggere. I stedet for selv å klikke rundt og lete i registrene til Vegvesenet og Brønnøysundregistrene, innhenter Bilanalysen alt automatisk. Det er likevel noen ting det kan være lurt å tenke på i tillegg.

Billig bruktbil - det kan gi kostbare problemer.

Mangler tilstandsrapport

Å være enige om bilens tilstand, slik at både kjøper og selger vet hva man kan forvente, slurves det mye med. I Forbrukerrådets undersøkelse sier nesten halvparten av selgerne at de ikke kjente til feil på bilen, og seks prosent kjente til feil som de ikke opplyste om. Fire av ti biler har heller ikke full servicehistorikk.

‒ Dette betyr at mange kjøpere opplever kostbare feil, som igjen fører til konflikt med selger. Mye av dette kunne vært unngått ved en tilstandsrapport, sier Blyverket., som anbefaler at man hverken selger eller kjøper bil uten tilstandsrapport. Dessverre er det kun to av ti private selgere som selger med tilstandsrapport.

Årlig selges det tusenvis av biler som har vært kollisjonsskadet, bruktimportert eller har fått motoren trimmet, uten at selger opplyser om dette.

Sjekk og spør

Av de 1.000 bilselgerne Forbrukerrådet har intervjuet, svarer nesten én av ti (7 prosent) at bilene de selger har hatt større kollisjonsskader. Minst hver tiende bil er bruktimportert. Én av 20 biler har også vært trimmet. I sum betyr dette at en stor del av bilene som selges kan være trafikkfarlige, eller ha større slitasje enn det kilometerstanden tilsier. Bruktimporterte biler kan også mangle utstyr, som gjør at de fungerer dårlig under vinterforhold. Kilometerjuks forekommer og tre prosent av selgerne innrømmer at det er jukset med kjørelengden.

‒ Dersom kjøper spør om disse tingene og får det med i kjøpekontrakten, vil bilen prises mer i tråd med hva den faktisk er verdt. Da vil både kjøper og selger kunne unngå mange konflikter i etterkant, sier Blyverket

Skriv kontrakt

Undersøkelsen viser at fire av ti brukbiler omsettes mellom privatpersoner. Av disse er det igjen to av ti spurte som selger bruktbil til familie eller venner. Bilene som blir solgt til folk man kjenner, er også de eldste med en gjennomsnittsalder på over tolv år og 155.000 kjørte kilometer.

‒ Kombinasjonen av gamle biler, manglende tilstandsrapport og ingen eller mangelfull kontrakt, kan få selv de beste vennskap til å surne hvis bruktbilen bryter sammen, sier Blyverket.

Fakta om gjennomsnitts-bruktbilen: Kjørt 99 000 km.

Selges for 152.000 kroner.

Er 8 år gammel.

479.179 bruktbiler skiftet eier i 2018.

Å skrive en skikkelig kontrakt er det viktigste for å unngå at både bilkjøp og vennskap havarerer.

‒ De fleste konflikter som havner hos oss i Forbrukerrådet, har det til felles at de mangler tilstandsrapport og kontrakt. Så skriv kontrakt, selv når du kjøper den gamle, velkjente bilen til en i familien. Forbrukerrådets kontrakt for bruktbilkjøp kan lastes ned gratis. Hos finn.no tilbys samme kontrakt også digitalt, sier Blyverket.

