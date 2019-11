Den 19. februar i år gikk mannen inn på Vår Frelsers gravlund med en tohodet øks i hendene. På kirkegården var tilfeldigvis Bjørg Marie Skeisvoll Hereid for å legge ned blomster på en familiegrav.

Der ble hun angrepet og slått en rekke ganger med øksa. Legene i Haugesund forsøkte å redde den 67 år gamle kvinnen, men etter å ha undersøkt henne og sendt røntgenbilder til Haukeland i Bergen, slo de fast at livet ikke sto til å redde.

Hereid døde av massive hodeskader.

I forrige uke ble saken behandlet over to dager i Haugaland tingrett. I dag kom dommen.

Retten slår fast at 49-åringen ikke er strafferettslig tilregnelig fordi de mener at han var psykotisk da drapet skjedde.

Dette er i tråd med både aktor og forsvarers prosedyre. Den tiltalte 49-åringen, som er domfelt 22 ganger tidligere, sier selv at han husker svært lite fra drapshandlingen. Han har forklart at han var psykotisk og at han skulle grave opp sin avdøde bror.

Dramatisk pågripelse

Den avdøde kvinnen hadde handlet på Kiwi og kom inn på kirkegården via den nordre porten, mens tiltalte kom inn gjennom den østre.

MINUTTER FØR: Bjørg Marie Skeisvoll Hereid og ektemannen Lars Johan Hereid handlet sammen på kiwi bare minutter før den første nødsamtalen kom inn fra kirkegården. Foto: Politiet

«Deres veier ble krysset ikke langt unna den østre porten og tiltalte svingte da etter Hereid. Tiltalte angrep så Hereid med øksen. Hun skrek til, et skrik som ble hørt av flere vitner, som også så hendelsen», heter det i dommen, som slår fast at 67-åringen ble slått minst åtte til ti ganger.

Politiet kom etter hvert til stedet. I retten fortalte betjentene om en dramatisk pågripelse.

«Bevisene for at det er tiltalte som er gjerningsmannen er overveldende og etterlater etter rettens syn ingen tvil om dette», heter det i dommen.

Var psykotisk i 2017

Et sentralt spørsmål for de etterlatte har vært i hvilken grad drapet kunne vært unngått.

Et drøyt år før drapet, i 2017, slo en psykiater alarm. Hun mente at den da rans- og voldtektssiktede 49-åringen var psykotisk og farlig. Siktelsen for voldtekt ble henlagt på bevisets stilling, men siktelsen som gjaldt ran ble henlagt på grunn av tvil om siktedes tilregnelighet.

Sagt på en annen måte: I stedet for å ta ut tiltale og forsøke å få mannen dømt til tvungen behandling, ble saken henlagt.

Derfor henla han saken

Det var statsadvokat Oddbjørn Søreide som henla saken. I forbindelse med rettssaken, sa han følgende til TV 2:

– Slik saken var opplyst den gang, var det ikke grunnlag for å utforme en tiltale for dom på tvungen psykisk helsevern. Vurderingen av om det skal påstås dom på tvungen psykisk helsevern er sammensatt. Når påtalemyndigheten mener at vilkårene i loven ikke er til stede, er påtalemyndigheten pliktig til å henlegge saken på tvil om tilregnelighet, skriver Søreide i en SMS til TV 2.

Retten tar ikke aktivt stilling til at 49-åringen ikke ble tiltalt i 2017, men de skriver følgende i dommen:

«Det antas at de aktuelle instanser på bakgrunn av sakens karakter og tragiske utfall på eget initiativ har gjennomgått de ulike sider av saken med tanke på om noe kunne vært håndtert annerledes og hvilke erfaringer en kan trekke ut av dette».