Nødetatene er på vei til Voksenlia T-banestasjon i Oslo, hvor en bil har kjørt inn i et gjerde.

Politiet melder at det kan være fare for at bilen faller ned i T-banesporet.

Det er foreløpig ikke meldt om personskade og det er uvisst hva som er årsaken til ulykken.

Saken oppdateres.