Med tiden 10.54 i finalen vant bergenseren klart og satte samtidig ny mesterskapsrekord.

Se rekordløpet øverst

Brasilianske Joeferson Marinho de Oliveira tok sølvet med tiden 10.77.

Årets VM er Kashafalis første mesterskap innen parafriidrett. Og det ble gull med én gang.

25-åringen ble, i følge friidrett.no, klassifisert for parafriidrett i 2019, og markerte seg umiddelbart da han satte verdensrekord på 100 meter med tiden 10.58. Denne har blitt ytterligere forbedret til 10.45.

Kashafali er synshemmet og konkurrerer i klassen T12, der radiusen i synsfeltet til utøverne er mindre enn fem grader.

– Jeg ønsker å vise frem den flotte paraidretten. Jeg ønsker å vise at en para-utøver er like flink og unik som hvilken som helst annen utøver. Prestasjonene der er minst like imponerende som andre idrettsprestasjoner, sa han da han gjestet God Sommer Norge i august.

Bergenseren har gjort det sterkt i ordinær friidrett i år, og tok NM-gullet på 100 meter. Han representerte også Norge på 100 meter under EM i friidrett for lag tidligere i år.