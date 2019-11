«Jeg vet det var du som snitcha, jeg vet hvor du bor, stakkars deg.»

Slik åpner et innlegg politiet i Follo og Østfold la ut på sine Facebook-sider, tirsdag ettermiddag.

Det er politibetjent Solveig Kjeserud som står bak innlegget. For noen dager siden ble hun oppringt av en forelder til en ungdom som hadde opplevd trusler på Snapchat.

Truslene utviklet seg raskt fra å utlevere privat informasjon, til juling og etter hvert drapstrusler.

Sprakk etter én uke

Den fornærmede turte ikke si det til noen, og dro ikke på skolen på en uke. Årsaken var at han fryktet å bli stemplet som «snitch» eller en tyster.

Men etter en uke klarte ikke gutten noe mer, og han fortalte det til foreldrene sine. Gutten som utøvde truslene var kun 14 år.

«I noen miljøer er det slik at om du er snitch, risikerer du å bli fryst ut i sosiale sammenhenger. Tilhørighet og venner er viktig for ungdom, så da lar mange heller være å varsle», står det i innlegget fra politiet.

Det er denne kulturen som nå skremmer politiet.

– Jeg blir forbannet på ungdommens vegne. Det er vanskelig nok å vokse opp som ung i dag, med forventninger om å prestere på skole og sosialt. Dette blir en tilleggsbelastning for mange, sier Kjeserud til TV 2.

Bekymret for kulturen

Hun er politikontakt for Nordre Follo og sier at hendelsen som blir beskrevet i innlegget ikke er unik.

– Dette er en trend vi ser, og noe vi opplever stadig mer av. Det er mange unge som snakker om dette, og de aller fleste har nok hørt om ordet snitch, sier Kjeserud.

Hun er bekymret for at denne kulturen kan få store konsekvenser for ungdommen.

– En ting er at man ikke tør å si fra om at man blir ertet på skolen, som kan være ille nok. Men hvis dette får ordentlig feste, kan ungdom bli så redde at de ikke tør å si fra om mer alvorlige og straffbare ting. Det bekymrer meg veldig, sier politibetjenten.

– Vi bor i Follo, i Norge, ikke i Brooklyn, USA. Begrepet «snitch» kan få fortsette å tilhøre mafiafilmene, ikke få mer fotfeste i vårt lokalmiljø, slår Kjeserud fast.

– Snakk med hverandre

Hun mener foreldre er flinke til å spørre hvordan barna har hatt det på skolen eller på trening, men at de er for dårlige når det kommer til å spørre hvordan barna har det på internett.

– Vi ønsker at foreldrene skal snakke med barna, og være til stede der barna er. Spør om det har skjedd noe på sosiale medier, for der er ungdom mye, sier Kjeserud.

Politibetjenten oppfordrer også foreldre om å snakke med hverandre.

– Da kan man lage felles løsninger for hvordan man skal håndtere problemet. At foreldre snakker sammen, gjør det også mer tydelig for ungdommen hva er som er greit, sier hun.