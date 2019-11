Elyounoussi om fremtiden: – Da må det en veldig tung sekk med penger til

– En frustrerende sesong

Han legger ikke skjul på at AIK-trener Rikard Norlig, som tidligere har trent blant annet Brann i Eliteserien i Norge, flyttet ham ned på midtbanen omtrent halveis i sesongen.

– Jeg må ærlig innrømme at det har vært noen tunge perioder, og perioder der jeg gikk rundt virkelig forbannet. Jeg var i bra form og det funket veldig bra med meg på topp. Da jeg ble flyttet ned ble det lenger vei til mål, og jeg kom ikke til like mange målsjanser. Om jeg hadde fortsatt på topp, så hadde jeg hatt muligheten til å bli toppscorer i Allsvenskan. Toppscoreren endte på 15 mål, og jeg på elleve – med over halvparten av kampene på midtbanen. Så det kunne blitt en mye morsommere sesong for min del, i hvert fall. Men vi er et lag og til slutt må jeg tenke på laget, og ikke meg selv. Så sånn ble det, forteller Elyounoussi, som likevel legger til at han tror at AIK hadde endt høyere på tabellen om han hadde spilt spiss hele sesongen.

– Jeg mener vi hadde vært mye bedre og scoret flere mål. Vi har scoret veldig få mål denne sesongen, så det har vært en litt sånn frustrerende sesong, påpeker han.