Vemund (31) har avslørt mer enn 700 overgrep mot barn: Dette er hans råd til foreldre

– Overgrepene skjer ofte på kvelden og inne på gutte- eller jenterommet, der barn skal være trygge, sier Sæther til TV 2.

De siste årene har han ledet arbeidet med de to mest omfattende overgrepssakene Norge har sett.

I juni ble en 27 år gammel mann dømt til 16 års fengsel i en sak der politiet fant 458 ofre. Denne høsten har en mann i 40-årene stått tiltalt for overgrep mot 263 barn.

Sistnevnte får sin dom i desember, og statsadvokaten har bedt om 14 års fengsel.

– De er begge svært lei seg for det de har gjort og går nå i terapi. Begge er glade for at de ble tatt, og de er klare på at de ikke ville klart å slutte på egen hånd. Det ble en avhengighet for dem, sier advokat Gunhild Lærum, som er forsvarer for begge, til TV 2.

Frykter konsekvensene

Med to unntak har alle overgrepene skjedd over nett. Kun fire av dem har vært anmeldt til politiet.

– Dønn ærlig så hadde vi ikke avdekket noen av disse sakene uten at det hadde kommet anmeldelser inn til oss, sier Sæther.

– Barna forteller oss i avhør at det er vanskelig å snakke om disse tingene hjemme. De har snakket med en fremmed og vet at de ikke har lov til det, og da er de redde for konsekvensene, sier han.

Ofte frykter barna at foreldrene skal ta fra dem telefonen eller skru av internett, forteller de selv til politiet.

Svært få av de fornærmede ønsket å forklare seg da de to sakene ble behandlet i Nedre Romerike tingrett.

– Mange av dem skammer seg fremdeles over det de har vært med på, fortalte koordinerende bistandsadvokat Christian Lundin under rettssaken mot 27-åringen.

Tips til foreldre

Sæther tror foreldre gjør lurt i å sette seg inn i barnas vaner på sosiale medier, og at flere må tørre å snakke om nettovergrep hjemme.

– Last ned de nyeste appene og finn ut hva de går ut på. Finn ut om de støtter videodeling, bilder og én-til-én-kommunikasjon, sier han.

Disse appene går igjen Blant de mange appene som går igjen i overgrepssakene Sæther har etterforsket, er disse: Omegle

Tinder

Yubo

MovieStarPlanet

Snapchat

Houseparty

Instagram

Facebook

Skype

TikTok



Likee



Whisper

Også ulike spill som støtter én-til-én-kommunikasjon, som det populære spillet Fortnite, har ifølge politiet vært brukt i forbindelse med overgrepssaker.

Videre bør foreldre være nysgjerrige på hvem barna snakker med på sosiale medier, mener Sæther.

– Hvis gutten din sier at han snakker med en Katrine, spør hvem Katrine er. Hva holder hun på med? Hva snakker dere om? Kanskje er ikke Katrine den hun gir seg ut for å være, sier han.