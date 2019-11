Norge møter Færøyene og Malta i de to siste EM-kvalikampene. Førstkommende fredag gjester Færøyene Ullevaal.

Der får de færøyske stopperne sannsynligvis bryne seg på en glohet Erling Braut Haaland (19).

19-åringen, som er toppscorer i Champions League, pratet med landslagssjef Lars Lagerbäck mandag.

Da fikk svensken et svært godt inntrykk av måljegeren.

– Han har et ganske klart syn på hva som gjør at man kan lykkes som spiss, fremfor alt det å komme til målsjanser. Jeg spurte ham om hvor mye han har lært seg. «Det beste er når jeg handler intuitivt», svarte han. Man har to type spisser som scorer mål. Den ene typen er den egoistiske som gjør ting på egenhånd. Han er veldig bevegelig. Det er ofte de som lykkes best som målscorere, sier Lagerbäck.

Minner om «Henke»

Landslagssjefen har erfaring med spillere som har nettopp den evnen.

– En del spisser søker mot ball. Han søker seg mot rom der han tror han kan få mulighet til å score. Det er en klokhet han har. Jeg pleier å trekke frem Henrik Larsson, som er en av de beste jeg har sett i spillet uten ball. Å lete seg frem til rom der man kan score mål. Det virker han å være veldig klar over, roser landslagssjefen før han legger til:

– Han er en smart fotballspiller. Det kan man definitivt si. Den biten har han.

Braut Haaland står med fem hat trick så langt denne sesongen. Han er suveren toppscorer i Østerrike, men Lagerbäck advarer Braut Haaland om at det ikke alltid kommer til å flyte like bra.

– Jeg håper han holder beina plantet på jorden. Han kan ikke regne med å score ett eller to mål i snitt per kamp gjennom hele karrieren, men han gir et inntrykk av å være realist, smiler Lagerbäck.

Ettertraktet

Målrushet gjør at Braut Haaland er en ettertraktet spiller. En rekke av de største klubbene i Europa følger nordmannen tett. Lagerbäck mener det er flere faktorer Braut Haaland må ta hensyn til før et eventuelt klubbskifte.

– Først må han spørre meg for at jeg skal gi ham et råd. Generelt sier jeg til spillerne at de må vurdere sin nåværende situasjon. Så må de vurdere om en ny klubb er bra privat, sosialt og fremfor alt fotballmessig. Er det en god trener som vil ha meg? Er det en spillestil som passer meg? Hva er sjansen for at jeg skal få spilletid? Dette er ting jeg alltid sier. Jeg tror ikke spillerne skal undervurdere den sosiale biten med trivsel, forteller Lagerbäck.