Kreft er noe dritt. Og blærekreft er kanskje enda verre?

I januar ble jeg diagnostisert med blærekreft da jeg oppdaga noen dråper blod i urinen.

Jeg har blitt tatt veldig godt vare på av helsevesenet. Vi er heldige som har så proffe folk til å ta seg av oss når det verste skjer. Og vi er heldige som bor i Norge.

Jeg er kreftpasient, dagene er fine, jeg jobber så mye som mulig og jeg er ved godt mot. I løpet av de siste ni månedene har jeg likevel gjort meg noen tanker om hvor usynlig blærekreft som kreftform er i Norge.

Nå er jeg snart ferdig med denne runden med ukentlige behandlinger på Aker Sykehus. Behandlinger som gjør meg skikkelig dårlig på kort sikt, men som forhåpentligvis gjør meg bra over tid.

Sannsynligvis (forhåpentligvis) holder jeg på med dette i 18 måneder til. For å komme meg til hektene igjen går jeg daglige turer i skogen med Otto, og i dag møtte jeg på ei eldre dame som bor i området. Hun hadde hørt at jeg hadde kreft, men heldigvis for meg ble også menns helse tatt på alvor nå.

Movember følger jo opp rosa-sløyfe-måneden oktober. Jeg syns det er fantastisk at det finnes et sånt engasjement rundt både Movember og Rosa sløyfe, og det har jo garantert gjort mye for at overlevelsesraten er så høy som den er nå for disse kreftformene.

Problemet for oss som har blærekreft og andre kreftformer som er enda mer dødelige, er at det ikke drypper forskningsmidler som kan gi håp om mer effektiv behandling fra disse kampanjene. Samtidig er min opplevelse at Kreftforeningen og andre som fordeler forskningsmidler prioriterer andre kreftformer enn blærekreft når de fordeler midler til forskning.

Bernt A. Andersen fikk påvist blærekreft. Foto: Privat

Det er bra at det går midler til de mest dødelige kreftformene, for det er mange kreftformer som er langt dødeligere enn den jeg har. Men blærekreft - som er den fjerde hyppigste kreftformen blant menn - har en betydelig høyere andel som dør innen fem år enn for eksempel prostatakreft.

Ved siste tildeling av midler til forskningsstudier fra Kreftforeningen var det ingen prosjekter rettet mot blærekreft.

To av studiene som ble finansiert ble rettet mot prostatakreft, og de fleste andre tildelingene går til de «populære» kreftformene. Det er sikkert mange grunner til at det er slik, men som kreftpasient kan jeg kjenne på håpløsheten av å leve med en alvorlig sykdom det ikke er fokus på.

Blærekreft er ikke noe man snakker om, medias fokus er på de «mest populære» eller «mest dødelige» kreftformene, og folks engasjement er naturligvis deretter. Blærekreft er litt «dritten i midten».