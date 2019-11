England-bråket: – Det er nesten uvirkelig

– Så det hadde kunne blitt problemer om det hadde kommet en Vålerenga-spiller på landslaget?

– Det hadde selvfølgelig bydd på problemer, men heldigvis så er det ingen derfra, svarer Lillestrøm-gutten Ajer på spøk.

– Ikke uvanlig

Dagen derpå går Rio Ferdinand hardt ut mot Southgate. Han mener at saken burde blitt løst internt.

Rio Ferdinand mener at saken burde blitt løst internt. Foto: John Salangsang

– Raheem Sterling var fortsatt irritert på Gomez for resultatet og den lille krangelen de hadde under kampen (Liverpool mot Manchester City), skriver den tidligere Manchester United- og landslagsstopperen i et lengre Facebook-innlegg.

– Som manager er selvfølgelig det beste scenarioet at du har en tropp med harmoni, klemmer og ikke konfrontasjoner. Men la oss være ærlig: Dette er ikke uvanlig i tropper fulle av testosteron, fortsetter han.

Ferdinand hevder at han var vitne til langt verre hendelser da han var aktiv. Han nevner slag mot ansikt, brukne ribbein og spark mot hodet.

En annen tidligere Manchester United-spiller og nå fotballekspert, Gary Neville, mener derimot at det var en riktig avgjørelse. Neville mener at Southgate nå blir sett som en sterk leder av spillerne.

Daily Mail melder at flere spillere i troppen skal være uenig i måten saken ble håndtert på. Liverpools Jordan Henderson skal ha vært sentral i å megle fred mellom Sterling og Gomez.

– Henger ham ut

Den tidligere stjernestopperen tror FA gikk ut med saken for å komme mediene i forkjøpet. Han mener at de heller kunne lagt lokk på saken ved å gi et kort svar på pressekonferansen, for så å si at de har en kamp å forberede seg til.

– Hvis dette var en fryktelig episode, ville jeg vært for å ta det i offentligheten og slå ned på det. Men for dette «nakkegrepet» kan jeg ikke forstå det. Gareth har uten tvil sett verre gjennom sin tid som spiller og manager. Jeg føler at dette kunne og burde blitt håndtert bedre for å støtte spilleren og ikke henge ham ut, skriver Ferdinand.

TV 2s fotballekspert er overrasket over at saken ble tatt så offentlig, i tillegg til at det ble slått så hardt ned på.

– Men det er klart, når nyhetene begynner å lekke ut, vil nok Southgate og forbundet ha kontroll på historien og hva som formidles, påpeker Mina Finstad Berg.

Sterling skal ha beklaget hendelsen overfor hele troppen i etterkant. I tillegg skal Gomez ha tatt til orde for at Sterling ikke burde vrakes.

– Spørsmålet er om Southgate faktisk har støtte fra spillergruppen i den avgjørelsen, eller om han ikke har det. Uansett er det et veldig sterkt signal å sende, fortsetter hun.

Rivaliseringen

At det er interne strider innad i et landslag, er ikke et ukjent fenomen. Finstad Berg viser til konflikten som preget Spania i lang tid.

– Det var nærmest borgerkrig internt mellom Real Madrid- og Barcelona-spillerne. Den gangen var det Casillas som tok initiativ til å rydde opp, og tok kontakt med Xavi og Puyol fordi han merket at de ikke gikk sammen og at de ikke klarte å legge fra seg klubbrivaliseringen på landslaget, sier TV 2s fotballekspert.

Southgate trakk frem nettopp det engelske landslagets evne til å legge klubbrivaliseringen bak seg i uttalelsen fra FA.

Finstad Berg tror Southgate hadde den stadig økende rivaliseringen mellom Liverpool og Manchester City i bakhodet da han tok avgjørelsen.

– Det oppgjøret er virkelig det største (i England, journ. anm.). Både når det kommer til kvalitet, men også kampen om tittelen. Den stemningen mellom Liverpool og Manchester City kommer bare til å øke i temperatur i årene fremover. Det er kanskje også noe Southgate tar med i vurderingen her, spekulerer hun.

– Det er tydeligvis veldig viktig for ham å sette et tydelig eksempel her, og si at det her tolererer han ikke på noen som helst måte. Sterling blir denne gangen gjort et eksempel av. Jeg tipper han er tilbake mot Kosovo i kamp nummer to, fortsetter hun.

Bakgrunn: Sterling skal ha tatt nakkegrep på Gomez i kantinen