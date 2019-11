Torsdag 14. november lanserer Norges Bank den nye 1000-kroneseddelen.

De gamle 50-, 100-, 200- og 500-sedlene fra utgave VII er allerede erstattet. Med den nye tusenlappen vil seddelserien fra utgave VIII være komplett.

1000-lappen som nå erstattes ble gyldig i juni 2001. Seddelen viser en ung Edvard Munch, foran et utsnitt av hans maleri «Melankoli». På den andre siden er motivet et utdrag av Munchs verk «Solen».

Gyldig i ett år

Alle de nye sedlene er inspirert av temaet havet. Hovedmotivet på den nye 1000-lappen er en bølge på åpent hav.

UTGÅR: Edvard Munch har prydet 1000-lappen siden 2001. I november 2020 utgår seddelen. Foto: Kasper Frøjd / TV 2

Norges Bank skriver at bølgen skal symbolisere havet som en motkraft vi bryner oss på og en drivkraft som bringer oss framover.

På baksiden av 1000-kroneseddelen kan du også skimte åpent hav. To fremstillinger av et vannmolekyl i flytende og fast form er også å se.

Fra Norges Bank lanserer den nye seddelen, tar det ett år før den gamle seddelen utgår. Den gamle 1000-lappen kan derfor brukes som normalt til og med 14. november 2020.

Etter at fristen har gått ut, er det kun hos Norges Bank du kan veksle inn de utgåtte sedlene.

FORSIDEN: Den nye 1000-kroneseddelen symboliserer «havet som bringer oss videre». Foto: Norges Bank

BAKSIDEN: I mønsteret kan du skimte åpent hav i horisonten. Du kan også se to framstillinger av et vannmolekyl i flytende og fast form. Foto: Norges Bank

Trenger vi kontanter?

Enkelte vil tenke at kontanter er overflødig i dagens samfunn. Kontantenes andel av den samlede pengemengden i økonomien synker stadig.

Norges Banks spesialrådgiver og prosjektleder for den nye seddelserien, Trond Eklund, har overfor TV 2 tidligere forklart hvorfor det fortsatt lages nye kontanter.

– Det er riktig at kontantbruken har gått ned. Det er også riktig at det totale omløpet av sedler og mynt som sirkulerer i samfunnet har gått ned. Men det brukes fortsatt mye, sier Eklund.

Ifølge spesialrådgiveren sirkulerer 40 milliarder kroner ute i samfunnet, i tillegg til at én av ti transaksjoner fortsatt gjøres med kontanter.

– Hvis du går i dagligvareforretninger, er det cirka én av fem transaksjoner. Norges Banks oppgave er å møte etterspørselen. Så lenge kontanter brukes, er vår oppgave å forsyne med sikre og gode sedler, sier Eklund.

Sikkerhet

Hovedpoenget med nye sedler er å forhindre seddelforfalskning. På sine nettsider skriver Norges Bank at seddelforfalskning heldigvis er lite utbredt i Norge, men at vi risikerer at det blir et problem dersom våre sedler blir dårligst i klassen.

«Norges Bank har ansvaret for at norske sedler fungerer effektivt som betalingsmiddel. Da må det blant annet være enkelt for deg å kunne skille mellom ekte og falske sedler. For at du også i framtiden skal kunne stole på at seddelen i hånden din er ekte, har vi laget nye sedler som er sikrere enn noen gang».

De nye sedlene inneholder en rekke sikkerhetselementer som skal gjøre dem umulig å forfalske. Dette inkluderer blant annet en flytende ring inne i et rektangel nede til venstre, et vannmerke med valørtallet og hodet på en lundefugl, en sikkerhetstråd og mikroskrift.

Du kan lese mer om sikkerhetselementene på Norges Banks nettsider.