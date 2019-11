Åge Hareide (66): – Om jeg blir pensjonist, hva skal jeg fylle dagene med da?

Samtidig fikk det han til å føle på hva fotball egentlig betyr for ham.

– Jeg gikk glipp av to kamper der, det var det hardeste. Det har jeg aldri opplevd tidligere – at jeg ble fratatt muligheten til å være med laget. Men jeg kan trøste meg med at det er folk som har vært gjennom langt verre ting, sier Hareide.

Likevel er knetrøbbelet historie. Hareide er en kriger. Og selv om trenerkarrieren på mange måter kan bli komplett med et EM-eventyr med Danmark, så er fotballinteressen der.

Og: Åge Hareide legger ikke skjul på at han føler han har noe uoppgjort som norsk landslagssjef.

– Kunne du tenkt deg en retur til jobben som norsk landslagssjef?

– Jeg har ikke tenkt så mye på om det frister. Men egentlig er jo Norge et spennende lag nå. De var gode mot Sverige og har noen unge spillere som kan bli virkelig god. Du har spillere som Ødegaard, Berge og Haaland som kan bli grunnfjellet. Jeg tenker at Lars har gjort en veldig god jobb. Og nå ser det jo ut som om Lars kan velge om han vil fortsette. Om han ønsker det, så bør han gjøre det. For han er en god trener, sier Hareide.



Har godfølelsen

Men først ønsker Åge Hareide å konsentrere seg om å ta Danmark til EM.

Sunnmøringen er fullstendig klar over at alle forventer at Gibraltar blir slått på hjemmebane i den første av to avgjørende kvalifiseringskamper nå.

– Jeg tror kanskje hodene til veldig mange er på Irland-kampen allerede. Derfor er det viktig å forstå at vi må gjøre en jobb mot Gibraltar. Men jeg tenker at det ikke skal bli noe problem å fokusere på de rette tingene inn mot den kampen, sier Hareide.

Med seier der, vil utgangspunktet være klart foran den aller siste gruppespillskampen i mandag. Ett poeng i Dublin vil være nok for å sikre EM-billetten.

– Vi skal være oss selv, selv om vi "bare" må ha ett poeng. Det er da vi er best. Og så synes jeg at vi ser bra ut formmessig. Jeg tror vi har følelsen av at ting kan gå vår vei, sier Hareide.

Dersom EM-billetten ryker i denne omgang, vil Danmark – i likhet med Norge – ha en nødløsning via Nations League.

– Det betyr mye for oss å klare det nå, ikke minst på grunn av rankingen. Det vil for eksempel gi oss en lettere vei inn i gruppespillet, sier Hareide.