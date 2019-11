Fem personer som skal være utsatt for tortur i syriske fengsler, har med støtte fra Helsingforskomiteen anmeldt 17 ledere i de syriske sikkerhetsstyrkene.

Alle de som har anmeldt, er flyktninger som bor i Norge.

Personene sier at de ble utsatt for tortur i 14 fengsler ulike steder i Syria, og hevder at det er militæret, sivile og politisk etterretning som torturerte dem.

Alle de 17 personene er sentrale i kretsen rundt president Bashar al-Assad, ifølge Helsingforskomiteen.

– Ofrene er flyktninger i Norge, mens gjerningsmennene fortsatt har maktposisjoner i Syria. Norsk lov åpner for at de ansvarlige for torturen kan etterforskes her, selv om de er i Syria, skriver Gunnar Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité i en pressemelding.

Ifølge nyhetsbyrået AP er lignende prosesser i gang i Frankrike, Sverige og Østerrike.