Nabolag i Bærum vil nekte barneskole å spille musikk

«Musikken er høy og intens, og det blir mye støy. Støy er en stor forurensningskilde. Grav skole må stoppe sin forurensning umiddelbart».

Slik starter et anonymt brev som er sendt til Bærums rådmann, ordfører og skolesjef.

Klagen gjelder musikken som blir spilt i storefri på barneskolen Grav skole hver fredag.

«Naboene er studenter, personer med hjemmekontor, bokklubbsirkler og sist, men slett ikke minst, det er alvorlig sykdom i området. Det er personer som trenger fred og ro, hver dag», står det videre i klagen, som er underskrevet med «Foreldregruppen».

Det var Budstikka som først omtalte saken.

– Nei, hva skal man si? Vi ble veldig overrasket da vi fikk brevet, som jo var blitt sendt til både ordfører og andre langt opp i systemet, sier rektor ved Grav skole, Christian Håve, til TV 2.

Midt i fornemt villastrøk

Grav ligger ved Jar og Stabekk i Bærum, som er en av Norges rikeste kommuner. Skolen er omringet av store villaer.

Fra klokken 11.35 til klokka 12.00 hver fredag blir elevenes favorittlåter spilt på lydanlegget, og det er dette «Foreldregruppen» vil til livs.

– Dette er et trivselstiltak for elevene, og det kommer vi selvsagt til å fortsette med. Vi lar oss ikke stoppe, sier rektor Håve til TV 2.

Ordningen ble til for ett og et halvt år siden, etter at elevene ønsket seg mer musikk i hverdagen. Høytalerne i skolegården var en gave fra foreldreutvalget, FAU.

– Hva sier elevene om brevet?

– Det var elevene selv som ønsket seg musikk i skolegården, og musikk skal de få, svarer Håve.

Budstikka skriver at alle klasser fra 3.- til 7.-trinn får i tur og orden lage spillelister, og at det spilles alt ifra årets «BlimE-sang» til Tones and I sin hit «Dance Monkey» og Astrid S' «Think before I talk».

Mistenker naboer

Håve forteller at han ikke helt forstår hvorfor brevet er signert «Foreldregruppen».

FAVORITT PÅ GRAV: Astrid Smeplass på scenen under åpningsshowet til Norway Cup 2015 på Ekebergsletta i Oslo Foto: Scanpix

– Jeg har snakket med foreldrene på skolen, og tatt det opp med FAU. Det er ingen foreldre på denne skolen som har sendt dette brevet, sier han.

Han sier at han har en mistanke om at «Foreldregruppen» er en eller flere naboer som bor i nærheten av skolen.

– Det var ei dame som ringte meg og klaget på musikken. Jeg svarte at vi ikke kommer til å slutte med musikken. Da sa hun at hun kom til å anmelde oss, og det sa jeg at hun bare måtte gjøre, sier Håve og ler.