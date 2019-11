Bekymret for Johaug-dominans – russisk TV-kanal dropper kvinnerenn

Fredag om ti dager er det nasjonal langrennsåpning på Beitostølen. Uken etterpå starter verdenscupsesongen i Ruka.

I en sesong uten mesterskap blir verdenscupen viktigere enn på lenge. På herresiden er konkurransen stor. Johannes Høsflot Klæbo utfordres først og fremst av russerne Sergej Ustjugov og Alexander Bolsjunov. I tillegg er det en rekke andre norske løpere som utfordrer trioen.

– Bør ringe noen bjeller

Blant kvinnene er Therese Johaug den store favoritten. I et stort intervju med RIA Novosti forteller den russiske skitoppen Jelena Välbe at en av Russlands største tv-kanaler dropper å vise verdenscuprenn for kvinner kommende sesong.

– Jeg snakket nylig med en representant for Kanal 1 (Pervyj kanal). De vil vise noen renn fra verdenscupen, men bare for menn. Da bør det ringe noen bjeller, sier Välbe.

Hun antyder at Johaug-dominansen kan være én av forklaringene.

– Hvis den samme personen hele tiden vinner, og vinner med stor margin, tror jeg man mister interessen. Det har til en viss grad allerede skjedd i kvinnelangrenn. Tidligere var det Marit Bjørgen som var et hav foran konkurrentene. Nå er det Therese Johaug som er et hav foran konkurrentene, sier Välbe.

På herresiden er konkurransen langt tøffere. Välbe har bitt seg merke i at det er flere sprintrenn enn tidligere, noe som taler i Johannes Høsflot Klæbos favør.

– Jeg hørte noen hadde skrevet at Klæbo hadde laget kalenderen. Det er mye sprint og korte distanser. Men jeg vil ikke si det så kategorisk. Jeg tror ikke Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil gjøre noe for én idrettsutøver. Jeg er sikker på at FIS vil ha en god kamp, sier hun, og påpeker samtidig den sprinttunge verdenscupkalenderen ikke akkurat gagner Johaug.

Sender ballen til russerne og FIS

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener det er opp til FIS og konkurrentene å lage mer spennende renn.

– Jeg har aldri hørt om at dominansen til Usain Bolt, Michael Phelps, Mikaela Shiffren, Marcel Hirscher eller Lionel Messi har ødelagt interessen. Alle idretter har hatt soleklare enere som har vært store profiler. Jeg har aldri oppfattet at det har ødelagt noe for interessen, såfremt man ikke gjør det til noe stort problem. Jeg registrerer at flere synes det er et problem og at mange mener det er kjedelig å se på. Det er negativt. Men da er det egentlig heller øvelsesutvalget, presentasjonen av rennene og kvoter man må se på. Johaug kan ikke gjøre noe annet enn å gå så fort hun kan, sier Skinstad.